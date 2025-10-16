Familienland*Niederösterreich im neuen Design

St. Pölten (OTS) -

Im September 2025 wurde aus der NÖ Familienland GmbH die Familienland Niederösterreich GmbH – mit der Änderung des Firmenwortlautes gehen auch neue Angebote einher, wie eine serviceorientierte App sowie ein modernes, frisches Design. Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister gratulierte im Rahmen eines Familienland*Events, das gestern in St. Pölten stattfand: „Das Engagement der Familienland Niederösterreich GmbH als Kompetenzzentrum für Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher wird mit dem modernen Markenauftritt und neuen Services noch sichtbarer, greifbarer und erlebbarer. Das Familienland*Niederösterreich ist kompetenter und verlässlicher Partner für Familien in allen Lebensphasen sowie ein verlässlicher Kooperationspartner für Gemeinden und Schulen. Für die beste Zukunft unserer Kinder ist es entscheidend, dass Familien in ihrer Vielfalt gestärkt und begleitet werden – sei es durch individuelle Angebote, umfangreiches Service, attraktive Veranstaltungen und vieles mehr.“

Herzstück des neuen Designs ist das neue Logo, das einen Baum zeigt. Barbara Trettler, Geschäftsführerin der Familienland Niederösterreich GmbH, erklärt dazu: „Der Baum ist ein Symbol der Zukunft und steht für vieles, was Familien ausmacht: Wurzeln, Stabilität, Wachstum, Entfaltung und Entwicklung. Unser Anliegen ist es, Familien in all ihrer Buntheit zu begleiten, ihnen Halt zu geben und gemeinsam mit ihnen zu wachsen. Mit dieser neuen Positionierung, unserem modernen Auftritt und der brandneuen Familienland-App starten wir gemeinsam in eine vielversprechende Zukunft.“

„Die neue Familienland-App macht das Familienleben noch moderner: Ob Freizeitplanung, exklusive Vorteile oder aktuelle Informationen – alles, was Familien brauchen, ist jetzt nur einen Fingertipp entfernt“, so Teschl-Hofmeister. So ist der personalisierte Familienland*Pass mitsamt seiner Partnerbetriebe und deren Angebote nun stets digital verfügbar. Auch die aktuelle Ausgabe des Familienland*Magazins, familienfreundliche Event- und Service-Tipps sowie regelmäßige Gewinnspiele sind in der App abrufbar. „Ein ganz besonderes Highlight ist die digitale Spielplatzlandkarte, in der man schnell und übersichtlich Spielplätze und öffentlich zugängliche Schulfreiräume findet, die von der Familienland Niederösterreich GmbH mitgestaltet wurden – inklusive Fotos und Beschreibungen sowie Partnerbetriebe des Familienland*Passes in der Nähe“, führt Teschl-Hofmeister aus. Die Familienland-App kann in den gängigen App Stores kostenlos heruntergeladen werden. Mit Herunterladen der App gibt es tolle Preise wie etwa einen Familienurlaub zu gewinnen, Teilnahmeschluss ist am 30. November 2025.

Der kostenlose Familienland*Pass (ehemals NÖ Familienpass) ist nach wie vor das Herzstück der Vorteilswelt für Familien. Bereits mehr als 210.000 Inhaberinnen und Inhaber nutzen die zahlreichen Vergünstigungen der beliebten Vorteilskarte. Mit über 500 Partnerbetrieben bietet er exklusive Ermäßigungen und Zugang zu besonderen Angeboten. Der Pass ist jetzt auch digital in der Familienland-App verfügbar und immer mit dabei. Der Familienland*Pass ermöglicht außerdem ermäßigten Eintritt zu zahlreichen Events für alle Generationen. Das viermal jährlich erscheinende Familienland*Magazin wird Inhaberinnen und Inhaber des Familienland*Passes gratis nach Hause geschickt und liefert inspirierende Artikel, praktische Tipps und hilfreiche Informationen rund um das Familienleben in Niederösterreich. Ergänzend dazu bietet das Familienland*Service unter der Nummer 02742 9005 19001, auf der Website www.familienland.at sowie in der Familienland-App Wegweiser und weiterführende Informationen für alle Lebenslagen.

Egal ob für Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder Quereinsteiger: Mit der Familienland*Lernwerkstatt wird (Aus-)Bildung neu gedacht. Im Fokus stehen praxisorientierte Aus- und Weiterbildungen, digitale Lernangebote und individuelle Förderung. Der Bereich Familienland*Betreuung sorgt für eine qualitativ hochwertige schulische Tages- und Ferienbetreuung, sodass Eltern und Erziehungsberechtigte ihre Kinder in guten Händen wissen.

Spielplätze und Schulfreiräume sind Orte der Bewegung, der Begegnung und der Erlebnisse. Das Team der Familienland*Spielräume hat bereits tausende Kinderaugen in ganz Niederösterreich mit abwechslungsreichen, naturnahen und bedürfnisgerecht gestalteten Spielplätzen zum Leuchten gebracht. Das Besondere dabei ist, dass diese von den Kindern und Jugendlichen in Projektgruppen aktiv mitgestaltet werden. Im Rahmen des umfangreichen Beratungsprogramms bekommen Gemeinden und Schulerhalter zielgerichtete und auf die Gegebenheiten passgenau zugeschnittene Unterstützung. Die übersichtliche Spielplatzlandkarte in der App präsentiert auf Knopfdruck eine Auswahl der Bewegungsfreiräume in der Nähe.

„Wer Wandel gestalten will, muss ihn auch selbst leben. Mit dem modernen Marken-Relaunch beschreitet die Familienland Niederösterreich GmbH neue Wege in die digitale Zukunft. Wir modernisieren uns, bieten noch mehr Service und erweitern unsere Angebote für alle Generationen in unserem Bundesland“, ist die Landesrätin überzeugt.

