Diese Woche bei "Love Island VIP": Kuscheln, Crushes und ein knallhartes No-Go

Jejes Crush Dion zieht in die Villa

Granate Joena: Nach dem Flirt mit Filip ab ins Bett mit Umut

"Love Island VIP" am 16. Oktober 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Auf der "Insel der Liebe" ist Stillstand ein Fremdwort - vor allem, wenn Sylvie Meis höchstpersönlich die Karten neu mischt. Mit Jona, Maurice und Dion ziehen gleich drei neue Granaten ein und wirbeln die Paare kräftig durcheinander. Während Jeje ihr Glück kaum fassen kann und sofort auf Dion zusteuert, erlebt Laura ein Gefühlschaos mit Maurice. Doch hinter den Kulissen bahnt sich bereits das nächste Drama an: Im "Members Club" funkt es zwischen Joena und Umut - sehr zum Nachteil ihrer besten Freundin Jeje, die eigentlich mit ihm vercouplet ist. "Love Island VIP" am 16. Oktober 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Träume werden auf der Insel der Liebe wahr - zumindest, wenn es um den Traumpartner geht! Sylvie Meis verwandelt sich in die gute Fee der Villa und zaubert gleich drei neue Granaten hinein: Jona, Maurice und Dion.

Jeje flippt aus: "Ich habe mir genau eine Person hier rein gewünscht - und das ist Dion!". Die 26-Jährige lässt keine Zeit verstreichen, geht sofort in die Offensive. Auch Laura strahlt über beide Ohren: "Wow, was für eine Granatenauswahl!" Das Herz des OnlyFans-Stars schlägt direkt höher als sie Maurice erblickt: "Ich fühle mich krass zu ihm hingezogen! Ich will ihn am liebsten anspringen und mit ihm kuscheln." Doch der 28-Jährige schiebt eiskalt einen Riegel vor: "Ich halte gar nichts von OnlyFans. Absolutes No-Go!"

Währenddessen kämpfen im Members Club gleich zwei Männer um Joena: Umut und Filip. Beide sind hin und weg von der Blondine. "Ich hätte nie gedacht, hier jemanden zu treffen, bei dem es sofort so knallt, wenn man sich in die Augen sieht!", schwärmt Umut - und tatsächlich fliegen die Funken. Mit Filip sucht Joena eher das Gespräch, doch auch da stimmt die Chemie: "Zwischen Filip und mir harmoniert es sehr."

Doch am Ende entscheidet das Herz - und die Nacht gehört Umut. Kuscheln inklusive. Pikant: Seine Jeje ahnt noch nichts davon, dass ihre BFF Joena und ihr Couple längst schwach geworden sind ...

"Love Island VIP" am 16. Oktober 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird von ITV Studios Germany produziert.

Über "Love Island VIP":

Eine Gruppe abenteuerlustiger VIP-Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe? Moderatorin Sylvie Meis führt durch die weltweit erste VIP-Version der international erfolgreichen Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.