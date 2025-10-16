BU-Vorsorge der Continentale Top 2 bei den AssCompact Awards 2025

Wien (OTS) -

Die Continentale gehört erneut zu den Gewinnern der AssCompact Awards: Mit ihrer Berufsunfähigkeitsvorsorge Continentale PremiumBU erreichte sie auch in diesem Jahr den zweiten Platz. "Das zeigt, dass die Vermittler unsere starken Leistungen und insbesondere auch unseren persönlichen, unbürokratischen Service im Bereich BU weiterhin sehr schätzen," freut sich Mag. Josef Seyr. Der Geschäftsführer der Continentale Assekuranz Service GmbH und sein Team sind für den Vertrieb der Leben-Produkte der Continentale in Österreich zuständig. Die Preisverleihung fand im Rahmen des AssCompact Trendtages am 9. Oktober in der Pyramide Wien/Vösendorf statt.

Weitere Informationen zur Continentale PremiumBU bekommen freie Vermittler gerne bei ihren regionalen Ansprechpartnern unter https://makler.continentale.at/ansprechpartner.

Über die Continentale Assekuranz Service GmbH

Die Continentale Assekuranz Service GmbH bündelt seit 2011 die Aktivitäten des Continentale Versicherungsverbundes in Österreich. Das Team ist im Wiener Büro sowie in den Regionen persönlich für die Vermittler da. Seit fast 30 Jahren ist der Verbund mit seinen beiden Lebensversicherern in Österreich aktiv - und das erfolgreich. 1996 startete die Continentale hier als Wegbereiter für die Berufsunfähigkeitsvorsorge. In diesem Bereich ist sie weiterhin einer der Markt- und Innovationsführer. Außerdem bietet sie fondsgebundene Rentenversicherungen an. Mit günstigen und zugleich leistungsstarken Tarifen gehört das Verbundunternehmen EUROPA zu den wichtigsten Anbietern von Ablebensversicherungen.