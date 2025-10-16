Österreichische Post bringt weltweit erste Briefmarke aus dem 3D-Drucker

Wien (OTS) -

Schon im Jahr 2005 hat die Österreichische Post das Edelweiß als ikonisches Motiv für eine technische Innovation gewählt und die erste österreichische Briefmarke aus Stoff sticken lassen. Jetzt kehrt das Edelweiß als Briefmarke zurück – und dabei handelt es sich sogar um eine Weltpremiere. Das „Edelweiß reloaded“ ist die weltweit erste Briefmarke aus dem 3D-Drucker. Präsentiert wurde sie nun standesgemäß von Wolfgang Schnabl, Präsident des Österreichischen Alpenvereins, und Walter Oblin, Generaldirektor der Österreichischen Post AG.

Die neue Edelweiß-Briefmarke wurde in einem speziellen 3D-Drucker produziert: Winzige Tröpfchen aus flüssigem Photopolymer wurden dabei durch feine Düsen auf Briefmarkenbögen aufgebracht und von UV-Licht ausgehärtet, bevor die nächsten Tröpfchen aufgetragen wurden. Durch dieses Verfahren entstand Schicht für Schicht das Motiv der Edelweißblüte mit gedruckten Härchen in unterschiedlichen Farbverläufen und Höhen. Die gedruckte Blüte ist weich und biegsam und ähnelt in ihrer samtigen Oberfläche der eines echten Edelweißes. Auch die grüne Beschriftung ist plastisch mit dem 3D-Drucker aufgebracht. Sowohl die gestickte Briefmarke aus dem Jahr 2005 als auch das „Edelweiß reloaded“ wurden vom Vorarlberger Traditionsunternehmen Hämmerle & Vogel hergestellt.

Passend zum Motiv der Briefmarke findet ein eigenes Sonderpostamt im Zuge der Hauptversammlung des Österreichischen Alpenvereins statt. Philatelist*innen und Bergfex*innen haben am Samstag, den 18. Oktober, von 9 bis 13 Uhr die Möglichkeit, das „Edelweiß reloaded“ in der Helmut List Halle in Graz (Waagner-Biro-Straße 98a, 8020 Graz) erstmalig zu kaufen und mit einem dazugehörigen Sonderstempel abstempeln zu lassen.

Die Briefmarke hat einen Nennwert von 6,50 Euro (Tarif: Economy-Brief International L, für ganz Europa) und erscheint in einer limitierten Auflage von nur 90.000 Stück. Wie eine herkömmliche Briefmarke kann sie zur Frankierung von Briefen verwendet werden. Sie ist ab Samstag, den 18. Oktober, in allen Postfilialen, auf onlineshop.post.at sowie beim Sammler-Service der Österreichischen Post (Telefon: +43 577 67 – 95095; E-Mail: sammler-service@post.at) erhältlich.