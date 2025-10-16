Generationswechsel an der Spitze: Christoph Böhler übernimmt das Steuer der I. Orthopädischen Abteilung im Herz-Jesu Krankenhaus

Wien (OTS) -

Mit dem Jahreswechsel 2025/2026 steht ein bedeutender Wandel bevor: Christoph Böhler übernimmt die Nachfolge von Wolfgang Schneider, der nach mehr als 18 Jahren engagierter und erfolgreicher Leitung die Führungsposition abgibt.

Unter Schneiders Führung fand nicht nur der Aufbau der I. orthopädischen Abteilung statt, sondern auch zukunftsweisende Programme wie „Rapid Recovery, welches die Genesung von Patient*innen revolutioniert hat, wurden etabliert. „Mit der Mobilisierung am OP-Tag haben wir vor 15 Jahren die Weichen für die moderne Medizin am Herz-Jesu Krankenhaus gestellt“, so Schneider. Für Patient*innen mit Hüft- und Kniegelenkersatz bedeutet das nicht nur eine schnellere Rückkehr ins Leben, sondern auch ein deutlich geringeres Risiko für schwere Komplikationen wie Thrombosen. Mit rund 1.500 endoprothetischen Eingriffen pro Jahr zählt die I. orthopädische Abteilung des Herz-Jesu Krankenhauses in Wien zu den führenden Einrichtungen österreichweit. Neben ihrer Spezialisierung auf Knie- und Hüft-Endoprothetik liegt ein weiterer orthopädischer Schwerpunkt auf dem Zentrum für Fuß- und Sprunggelenkschirurgie.

Auch unter der neuen Leitung steht die patient*innenorientierte Versorgung im Zentrum der Versorgung. Böhler setzt auf eine Mischung aus Tradition und Innovation: „Die Bedürfnisse unserer Patient*innen sind unser Antrieb. Dazu entwickeln wir modernste Behandlungsmethoden beständig weiter und gestalten individuelle Therapiepläne, die genau auf die Patient*innen zugeschnitten sind.“

Das Herz-Jesu Krankenhaus unterstreicht mit dieser Personalentscheidung seine Verpflichtung zu höchster Kompetenz und Qualität. Die I. Orthopädische Abteilung wurde 2025 erneut als zertifiziertes EndoProthetik-Zentrum ausgezeichnet und erfüllt damit höchste medizinische Standards sowie Patient*innensicherheit. Neben state-of-the-art Operationstechniken und umfangreicher prä- und postoperativer Betreuung zeigt sich das Team offen für innovative Behandlungskonzepte.

Mit Christoph Böhler setzt sich eine Entwicklung fort, die Kontinuität und Fortschritt vereint. Das Herz-Jesu Krankenhaus ist damit bestens gerüstet, seine führende Rolle in der orthopädischen Versorgung Österreichs weiter auszubauen – stets mit Blick auf das Wohl der Patient*innen und die Medizin von morgen.

Bilder zum Download unter: https://www.vinzenzgruppe.at/presse/presseaussendungen

Herz-Jesu Krankenhaus

Das Herz-Jesu Krankenhaus im 3. Bezirk in Wien ist eine orthopädische Fachklinik mit hoher internistischer Expertise in Rheumatologie, Osteologie und Remobilisation. Als eine der größten Kliniken im Bereich Gelenksendoprothetik und gelenkserhaltender Orthopädie bietet sie mit den Abteilungen für Physikalische Medizin und Rehabilitation, Radiologie, Innere Medizin, Intensivmedizin und Schmerztherapie eine Rundum-Versorgung für rund 49.000 Patientinnen und Patienten (stationär und ambulant) jährlich. Das Herz-Jesu Krankenhaus ist ein Unternehmen der Vinzenz Gruppe. Die Vinzenz Kliniken Wien sind Teil der Vinzenz Gruppe.

www.kh-herzjesu.at

