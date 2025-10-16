Einladung zum Pressefrühstück: Bilanz und Ausblick des Tiroler Tourismus

Innsbruck (OTS) -

Die aktuelle Sommersaison geht mit 31. Oktober zu Ende, im November startet das touristische Winterhalbjahr. Wir laden Sie daher zum Pressefrühstück ein, um gemeinsam mit Ihnen Bilanz über den Sommer 2025 im Tiroler Tourismus zu ziehen. Darüber hinaus geben wir eine erste Einschätzung zum kommenden Winter.

Ihre Gesprächspartner sind:

Mario Gerber, Tirols Landesrat für Tourismus, Wirtschaft und Digitalisierung

Patricio Hetfleisch, Marketingleiter und Prokurist der Tirol Werbung

Alois Rainer, Spartenobmann Tourismus- und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Tirol

Wann:

Mittwoch, 22. Oktober 2025

10 Uhr

Wo:

Adlers Hotel

Raum Bergisel, 12. Stock

Bruneckerstraße 1

6020 Innsbruck

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten aus organisatorischen Gründen um Anmeldung an florian.neuner@tirolwerbung.at.

