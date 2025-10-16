  • 16.10.2025, 09:26:03
  • /
  • OTS0046

Einladung zum Pressefrühstück: Bilanz und Ausblick des Tiroler Tourismus

Innsbruck (OTS) - 

Die aktuelle Sommersaison geht mit 31. Oktober zu Ende, im November startet das touristische Winterhalbjahr. Wir laden Sie daher zum Pressefrühstück ein, um gemeinsam mit Ihnen Bilanz über den Sommer 2025 im Tiroler Tourismus zu ziehen. Darüber hinaus geben wir eine erste Einschätzung zum kommenden Winter.

Ihre Gesprächspartner sind:

Mario Gerber, Tirols Landesrat für Tourismus, Wirtschaft und Digitalisierung

Patricio Hetfleisch, Marketingleiter und Prokurist der Tirol Werbung

Alois Rainer, Spartenobmann Tourismus- und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Tirol

Wann:

Mittwoch, 22. Oktober 2025

10 Uhr

Wo:

Adlers Hotel

Raum Bergisel, 12. Stock

Bruneckerstraße 1

6020 Innsbruck

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten aus organisatorischen Gründen um Anmeldung an florian.neuner@tirolwerbung.at.

Einladung zum Pressefrühstück: Bilanz und Ausblick des Tiroler Tourismus

Datum: 22.10.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Adlers Hotel - Raum Bergisel, 12. Stock
Bruneckerstraße 1
6020 Innsbruck

Rückfragen & Kontakt

Tirol Werbung GmbH
Mag. Florian Neuner
Telefon: +43 676 88158 320
E-Mail: florian.neuner@tirolwerbung.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | T74

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright