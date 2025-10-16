- 16.10.2025, 09:26:03
Einladung zum Pressefrühstück: Bilanz und Ausblick des Tiroler Tourismus
Die aktuelle Sommersaison geht mit 31. Oktober zu Ende, im November startet das touristische Winterhalbjahr. Wir laden Sie daher zum Pressefrühstück ein, um gemeinsam mit Ihnen Bilanz über den Sommer 2025 im Tiroler Tourismus zu ziehen. Darüber hinaus geben wir eine erste Einschätzung zum kommenden Winter.
Ihre Gesprächspartner sind:
Mario Gerber, Tirols Landesrat für Tourismus, Wirtschaft und Digitalisierung
Patricio Hetfleisch, Marketingleiter und Prokurist der Tirol Werbung
Alois Rainer, Spartenobmann Tourismus- und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Tirol
Wann:
Mittwoch, 22. Oktober 2025
10 Uhr
Wo:
Adlers Hotel
Raum Bergisel, 12. Stock
Bruneckerstraße 1
6020 Innsbruck
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten aus organisatorischen Gründen um Anmeldung an florian.neuner@tirolwerbung.at.
Rückfragen & Kontakt
Tirol Werbung GmbH
Mag. Florian Neuner
Telefon: +43 676 88158 320
E-Mail: florian.neuner@tirolwerbung.at
