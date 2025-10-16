  • 16.10.2025, 09:25:33
  • /
  • OTS0045

Grüne Mariahilf/Stein: Umgestaltung der Gumpendorfer Straße erneut verschoben – SPÖ täuscht Bevölkerung

Wien (OTS) - 

"Schon 2019 hat die SPÖ Mariahilf den Umbau der Gumpendorfer Straße angekündigt. Sowohl 2020 als auch 2025 ging sie damit in den Bezirkswahlkämpfen groß auf Stimmenfang. Nun ist klar: Es wird wieder nichts passieren. Die Ankündigungen vor der Wahl waren pure Wähler:innentäuschung. Dass die Budgetlage angespannt ist, muss schon vor der Wahl bekannt gewesen sein“, so Paul Stein, Bezirksvorsteher Stellvertreter der Grünen Mariahilf.

Seit Jahren fordern die Grünen Mariahilf eine Verkehrsberuhigung, Begrünung und bessere Aufenthaltsqualität in der Gumpendorfer Straße. Die angekündigten Pläne der Stadt ließen hoffen, dass sich die „Gumpi“ endlich zum Positiven verändert. Doch seit vorgestern ist bekannt, dass die geplante Umgestaltung auf unbestimmte Zeit verschoben wird. “Die Gumpendorfer Straße wird eine graue Durchzugsstraße ohne sichere Schulwege und ohne Begrünung bleiben”, zeigt sich Stein enttäuscht.

Auch die notwendige Schaffung einer Alternative zur Mariahilfer Straße für den Radverkehr verzögert sich somit weiter. “Einerseits will die SPÖ das Radfahren auf der Mariahilfer Straße verbieten, gleichzeitig sagt sie den Bau einer verkehrssicheren Alternativroute auf der Gumpendorfer Straße ab. Gerade der für Anfang 2026 angekündigte Umbau von der Kaunitzgasse stadteinwärts hätte die Lage rund um die U-Bahn-Baustelle Neubaugasse entschärft”, so Stein.

Während die Stadtregierung bei längst überfälligen Umgestaltungen den Sparstift ansetzt, ist die Wiener SPÖ ganz vorne dabei, wenn es darum geht, Milliarden für eine Autobahn durch ein Naturschutzgebiet auszugeben. „Die Menschen in Mariahilf warten schon viel zu lange auf die Umgestaltung und erwarten sich zu Recht, dass Wahlversprechen gehalten werden. Nach Jahren der Ankündigungen braucht es endlich Taten – keine weiteren Ausreden. Wir Grüne werden uns selbstverständlich weiter für eine lebenswertere Gumpi einsetzen“, so Stein abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Kommunikation Grüne Wien
Telefon: (+43-1) 4000 - 81814
E-Mail: presse.wien@gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GWI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright