Grüne Mariahilf/Stein: Umgestaltung der Gumpendorfer Straße erneut verschoben – SPÖ täuscht Bevölkerung

Wien (OTS) -

"Schon 2019 hat die SPÖ Mariahilf den Umbau der Gumpendorfer Straße angekündigt. Sowohl 2020 als auch 2025 ging sie damit in den Bezirkswahlkämpfen groß auf Stimmenfang. Nun ist klar: Es wird wieder nichts passieren. Die Ankündigungen vor der Wahl waren pure Wähler:innentäuschung. Dass die Budgetlage angespannt ist, muss schon vor der Wahl bekannt gewesen sein“, so Paul Stein, Bezirksvorsteher Stellvertreter der Grünen Mariahilf.



Seit Jahren fordern die Grünen Mariahilf eine Verkehrsberuhigung, Begrünung und bessere Aufenthaltsqualität in der Gumpendorfer Straße. Die angekündigten Pläne der Stadt ließen hoffen, dass sich die „Gumpi“ endlich zum Positiven verändert. Doch seit vorgestern ist bekannt, dass die geplante Umgestaltung auf unbestimmte Zeit verschoben wird. “Die Gumpendorfer Straße wird eine graue Durchzugsstraße ohne sichere Schulwege und ohne Begrünung bleiben”, zeigt sich Stein enttäuscht.



Auch die notwendige Schaffung einer Alternative zur Mariahilfer Straße für den Radverkehr verzögert sich somit weiter. “Einerseits will die SPÖ das Radfahren auf der Mariahilfer Straße verbieten, gleichzeitig sagt sie den Bau einer verkehrssicheren Alternativroute auf der Gumpendorfer Straße ab. Gerade der für Anfang 2026 angekündigte Umbau von der Kaunitzgasse stadteinwärts hätte die Lage rund um die U-Bahn-Baustelle Neubaugasse entschärft”, so Stein.



Während die Stadtregierung bei längst überfälligen Umgestaltungen den Sparstift ansetzt, ist die Wiener SPÖ ganz vorne dabei, wenn es darum geht, Milliarden für eine Autobahn durch ein Naturschutzgebiet auszugeben. „Die Menschen in Mariahilf warten schon viel zu lange auf die Umgestaltung und erwarten sich zu Recht, dass Wahlversprechen gehalten werden. Nach Jahren der Ankündigungen braucht es endlich Taten – keine weiteren Ausreden. Wir Grüne werden uns selbstverständlich weiter für eine lebenswertere Gumpi einsetzen“, so Stein abschließend.