REMINDER: wiiw-Herbst-Konjunkturprognose Osteuropa - Pressekonferenz - Mittwoch, 22. Oktober, 10:00 Uhr

Welche Folgen hat Russlands Krieg gegen die Ukraine und wie geht es der Wirtschaft in Mittel-, Ost- und Südosteuropa?

Wien (OTS) - 

Wir laden Sie sehr herzlich zu unserem Pressegespräch ein!

Wann: 22. Oktober 2025, 10:00 Uhr

Wo: Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), Seminarraum im Souterrain, Rahlgasse 3, 1060 Wien

Für die Teilnahme registrieren Sie sich bitte hier.

Im Fokus unserer Prognose für 23 Länder (inkl. Russland und Ukraine) stehen folgende Fragen:

  • Wie wirken sich die steigenden Verteidigungsausgaben ökonomisch auf Mittel-, Ost- und Südosteuropa aus?
  • Welche Folgen hat die hybride Kriegsführung Russlands in der Region?
  • Wie geht es der russischen Wirtschaft tatsächlich?
  • Droht Russland eine Stagnation oder eine Wirtschaftskrise?
  • Was heißt das für Putins Krieg gegen die Ukraine?
  • Wie lange kann die Ukraine dem Krieg wirtschaftlich noch standhalten?
  • Was sind die Aussichten für den Wiederaufbau der Ukraine?
  • Können stärkere Investitionen den Privatkonsum als Wachstumstreiber der Region ersetzen?
  • Wie geht es der Industrie in Mittel-, Ost- und Südosteuropa?
  • Warum sinken die ausländischen Direktinvestitionen?
  • Welche Auswirkungen hat die politische Fragmentierung der Region?
  • Welche Wachstumsimpulse sind von Osteuropa für Österreich zu erwarten?

Ihre Gesprächspartner:

Mario Holzner, Direktor des wiiw

Vasily Astrov, Russland-Experte des wiiw

Olga Pindyuk, Ukraine-Expertin des wiiw

Wir freuen uns auf Sie!

Pressekonferenz wiiw-Herbst-Konjunkturprognose Osteuropa

Das wiiw präsentiert seine neue Herbstprognose für 23 Länder in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, darunter Russland und die Ukraine.

Datum: 22.10.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche
Rahlgasse 3
1060 Wien
Österreich

URL: https://wiiw.ac.at/pressekonferenz-herbstprognose-osteuropa-e-730.html

Pressekonferenz Herbstprognose Osteuropa

Mittwoch, 22. Oktober, 10:00 Uhr, wiiw

Rückfragen & Kontakt

Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw)
Mag. Andreas Knapp
Telefon: +43 680 1342 785
E-Mail: knapp@wiiw.ac.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

