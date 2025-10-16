ÖAMTC: Ringsperre wegen Demo in Wien

Wien (OTS) -

Am Samstagnachmittag, 18. Oktober, müssen Verkehrsteilnehmer:innen laut ÖAMTC-Experten Harald Lasser wegen der Demo „Für Frieden und Neutralität“ mit einer Sperre der Ringstraße ab der Operngasse bzw. Schwarzenbergplatz rechnen. Ab etwa 13:30 Uhr sammeln sich tausende Demonstrierende beim Christian-Broda-Platz und marschieren entlang der Route Mariahilfer Straße – Babenbergerstraße – Ringstraße in Richtung Sigmund-Freud-Park. Staus sind abschnittsweise auf Ringstraße, rund um Schwarzenberg- und Karlsplatz, Zweierlinie in beiden Richtungen, Linke Wienzeile, Währinger Straße sowie auf den Zufahrten in die Innenstadt einzuplanen.

Die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen empfehlen, die U-Bahnen zu benutzen bzw. über den Gürtel auszuweichen.

