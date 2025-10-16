- 16.10.2025, 09:20:04
- /
- OTS0043
ÖAMTC: Ringsperre wegen Demo in Wien
Staus in Innenstadt ab Samstagnachmittag
Am Samstagnachmittag, 18. Oktober, müssen Verkehrsteilnehmer:innen laut ÖAMTC-Experten Harald Lasser wegen der Demo „Für Frieden und Neutralität“ mit einer Sperre der Ringstraße ab der Operngasse bzw. Schwarzenbergplatz rechnen. Ab etwa 13:30 Uhr sammeln sich tausende Demonstrierende beim Christian-Broda-Platz und marschieren entlang der Route Mariahilfer Straße – Babenbergerstraße – Ringstraße in Richtung Sigmund-Freud-Park. Staus sind abschnittsweise auf Ringstraße, rund um Schwarzenberg- und Karlsplatz, Zweierlinie in beiden Richtungen, Linke Wienzeile, Währinger Straße sowie auf den Zufahrten in die Innenstadt einzuplanen.
Die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen empfehlen, die U-Bahnen zu benutzen bzw. über den Gürtel auszuweichen.
Alle Wien-Themen: www.oeamtc.at/wien
Verkehrsinformationen unter www.oeamtc.at/verkehrsservice
Features wie z.B. eine Alternativroute bei starken Verzögerungen. Mehr dazu unter www.oeamtc.at/trafficalert oder in der ÖAMTC App.
(Schluss)
Lasser/Römer
Rückfragen & Kontakt
ÖAMTC | Mobilitätsinformationen
Telefon: T +43 (0)1 711 99 21795
E-Mail: mi-presse@oeamtc.at
Website: http://www.oeamtc.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAC