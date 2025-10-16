WKÖ-Generalsekretär Danninger: Verdoppelung des Investitionsfreibetrags ist ein Impuls für Wachstum

Wien (OTS) -

„Die gestern im Parlament beschlossene Verdoppelung des Investitionsfreibetrags ist ein gezielter Schritt, um Investitionen zu fördern und den Standort zu stärken. Sowohl für Unternehmen als auch für die weitere Konjunkturentwicklung ist das ein wichtiges Signal“, sagt Jochen Danninger, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Für die Unternehmen bedeutet die Maßnahme einen Anreiz für Zukunftsinvestitionen. Für einen befristeten Zeitraum (November und Dezember 2025 sowie das gesamte Jahr 2026) wird der Investitionsfreibetrag von 10% auf 20% angehoben, für Investitionen im Bereich der Ökologisierung von 15% auf 22%. Damit wird auch die beginnende Konjunkturbelebung gezielt unterstützt.

„Private Konsumausgaben und unternehmerische Investitionen sind zentrale Treiber einer dynamischen Wirtschaft. Die nun gesetzte Maßnahme stärkt nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe, sondern leistet auch einen wertvollen Beitrag zu einer nachhaltigen Konjunkturentwicklung. Damit setzt die Bundesregierung einen weiteren Wachstumsimpuls für den Standort Österreich“, so Danninger. (PWK430/DFS)