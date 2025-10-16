  • 16.10.2025, 09:15:33
  • /
  • OTS0038

WKÖ-Generalsekretär Danninger: Verdoppelung des Investitionsfreibetrags ist ein Impuls für Wachstum

Gezielte Maßnahmen schaffen Anreize für Investitionen und stärken die Konjunktur nachhaltig

Wien (OTS) - 

„Die gestern im Parlament beschlossene Verdoppelung des Investitionsfreibetrags ist ein gezielter Schritt, um Investitionen zu fördern und den Standort zu stärken. Sowohl für Unternehmen als auch für die weitere Konjunkturentwicklung ist das ein wichtiges Signal“, sagt Jochen Danninger, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Für die Unternehmen bedeutet die Maßnahme einen Anreiz für Zukunftsinvestitionen. Für einen befristeten Zeitraum (November und Dezember 2025 sowie das gesamte Jahr 2026) wird der Investitionsfreibetrag von 10% auf 20% angehoben, für Investitionen im Bereich der Ökologisierung von 15% auf 22%. Damit wird auch die beginnende Konjunkturbelebung gezielt unterstützt.

„Private Konsumausgaben und unternehmerische Investitionen sind zentrale Treiber einer dynamischen Wirtschaft. Die nun gesetzte Maßnahme stärkt nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe, sondern leistet auch einen wertvollen Beitrag zu einer nachhaltigen Konjunkturentwicklung. Damit setzt die Bundesregierung einen weiteren Wachstumsimpuls für den Standort Österreich“, so Danninger. (PWK430/DFS)

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Österreich
Andreas Jilly

Sprecher des Präsidenten und Generalsekretärs
Telefon: 0590900 4462
E-Mail: andreas.jilly@wko.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PWK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright