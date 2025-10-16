  • 16.10.2025, 09:05:36
  • /
  • OTS0032

Rosis Kerzen - Neueröffnung in Eugendorf!

Handverzierte Kerzen für Taufe, Kommunion, Hochzeit oder Trauer: bei Rosis Kerzen gibt es für jeden Anlass die passende Kerze!

Die Inhaberfamilie bei der Eröffnungsfeier
Eugendorf/Salzburg (OTS) - 

Rosis Kerzen eröffnet in Eugendorf ein neues Geschäft und bietet im Großraum Salzburg ein einzigartiges Fachgeschäft für handverzierte Kerzen. Hier entstehen Kerzen, die nicht nur brennen – sie berühren, begleiten und machen besondere Momente unvergesslich.

Das Sortiment ist vielfältig: kunstvoll handverzierte Kerzen für Taufe, Kommunion, Hochzeit und Trauer, außergewöhnliche Duft- und Geschenkkerzen sowie Räucherwaren für Ihr Zuhause. Jede Kerze ist ein handgefertigtes Unikat. Hochwertige Materialien, detailverliebte Gestaltung und die Möglichkeit zur individuellen Anpassung machen jede Kerze einzigartig. Ob klassisches Symbol oder persönliches Wunschmotiv – bei Rosis Kerzen wird jeder Wunsch meisterhaft umgesetzt.

Wer Qualität, Ausdruckskraft und Individualität sucht, wird hier fündig: Kerzen, die Emotionen sichtbar machen und Augenblicke ins rechte Licht rücken.

Jetzt mehr erfahren!

Besuchen Sie uns gerne in der Salzburger Straße 7 in Eugendorf oder rund um die Uhr in unserem Onlineshop

Rückfragen & Kontakt

Rosis Kerzen e.U.
Telefon: +43 650 5032027
E-Mail: info@rosis-kerzen.com
Website: https://www.rosis-kerzen.at

Kontaktieren Sie uns gerne wenn Sie noch weiteres Bildmaterial oder
Informationen zur Veröffentlichung benötigen!

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright