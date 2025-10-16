Rosis Kerzen - Neueröffnung in Eugendorf!

Eugendorf/Salzburg (OTS) -

Rosis Kerzen eröffnet in Eugendorf ein neues Geschäft und bietet im Großraum Salzburg ein einzigartiges Fachgeschäft für handverzierte Kerzen. Hier entstehen Kerzen, die nicht nur brennen – sie berühren, begleiten und machen besondere Momente unvergesslich.

Das Sortiment ist vielfältig: kunstvoll handverzierte Kerzen für Taufe, Kommunion, Hochzeit und Trauer, außergewöhnliche Duft- und Geschenkkerzen sowie Räucherwaren für Ihr Zuhause. Jede Kerze ist ein handgefertigtes Unikat. Hochwertige Materialien, detailverliebte Gestaltung und die Möglichkeit zur individuellen Anpassung machen jede Kerze einzigartig. Ob klassisches Symbol oder persönliches Wunschmotiv – bei Rosis Kerzen wird jeder Wunsch meisterhaft umgesetzt.

Wer Qualität, Ausdruckskraft und Individualität sucht, wird hier fündig: Kerzen, die Emotionen sichtbar machen und Augenblicke ins rechte Licht rücken.