- 16.10.2025, 09:05:36
- /
- OTS0032
Rosis Kerzen - Neueröffnung in Eugendorf!
Handverzierte Kerzen für Taufe, Kommunion, Hochzeit oder Trauer: bei Rosis Kerzen gibt es für jeden Anlass die passende Kerze!
Rosis Kerzen eröffnet in Eugendorf ein neues Geschäft und bietet im Großraum Salzburg ein einzigartiges Fachgeschäft für handverzierte Kerzen. Hier entstehen Kerzen, die nicht nur brennen – sie berühren, begleiten und machen besondere Momente unvergesslich.
Das Sortiment ist vielfältig: kunstvoll handverzierte Kerzen für Taufe, Kommunion, Hochzeit und Trauer, außergewöhnliche Duft- und Geschenkkerzen sowie Räucherwaren für Ihr Zuhause. Jede Kerze ist ein handgefertigtes Unikat. Hochwertige Materialien, detailverliebte Gestaltung und die Möglichkeit zur individuellen Anpassung machen jede Kerze einzigartig. Ob klassisches Symbol oder persönliches Wunschmotiv – bei Rosis Kerzen wird jeder Wunsch meisterhaft umgesetzt.
Wer Qualität, Ausdruckskraft und Individualität sucht, wird hier fündig: Kerzen, die Emotionen sichtbar machen und Augenblicke ins rechte Licht rücken.
Jetzt mehr erfahren!
Besuchen Sie uns gerne in der Salzburger Straße 7 in Eugendorf oder rund um die Uhr in unserem Onlineshop
Rückfragen & Kontakt
Rosis Kerzen e.U.
Telefon: +43 650 5032027
E-Mail: info@rosis-kerzen.com
Website: https://www.rosis-kerzen.at
Kontaktieren Sie uns gerne wenn Sie noch weiteres Bildmaterial oder
Informationen zur Veröffentlichung benötigen!
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF