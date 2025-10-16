Belvedere 21: Gemeinsam glitzern beim Open House

Wien (OTS) -

Am Sonntag, dem 9. November 2025, lädt das Belvedere 21 von 11 bis 18 Uhr zum Open House bei freiem Eintritt. Die Besucher*innen erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Führungen durch drei Ausstellungen, Gesprächen, Lesungen und Workshops für die ganze Familie.

Geführte Rundgänge mit den Kurator*innen, Ashley Hans Scheirl und dem Team der Kunstvermittlung eröffnen spannende Einblicke in die aktuellen Ausstellungen Wotruba International, Ashley Hans Scheirl. In & Out of Painting* und Civa. |indeterminate❭❬apparatus|.

Unter dem Motto „Gemeinsam glitzern“ verwandelt sich das Museum in eine funkelnde Erlebniswelt für Kinder und Familien. Die Autorin und Dragqueen Candy Licious liest aus ihrem neuen Kinderbuch Benny, das Einhorn und lädt zu magischen Mitmachmomenten ein. Im Offenen Atelier entstehen unter Anleitung des Kunstvermittlungsteams glitzernde Tonobjekte – inspiriert von Ashley Hans Scheirls goldenen Würsten.

Auch die Spanischen Filmtage sind wieder im Blickle Kino zu Gast. Anschließend geben Maggessi/Morusiewicz Einblick in ihr künstlerisches Forschungsprojekt zum Ursula Blickle Video Archiv, das Strategien von Aufarbeitung und Inklusion thematisiert. Den Abschluss des Tages bildet „Schudini The Sensitive“ aka Susanne Schuda mit dem beliebten Format Open Mic – Das öffentliche Mikrofon, musikalisch begleitet von Kördölör: eine Bühne für Text, Sound und Performance – alle Sprachen sind willkommen!

Programmhighlights

11–17.30 Uhr: Offenes Atelier für Groß und Klein

12.30 / 13.30 / 14.30 / 15.30 Uhr: Lesung mit Candy Licious

12 Uhr: Screening im Rahmen der Spanischen Filmtage

13 Uhr: Curators Tour Wotruba International (Verena Gamper, Gabriele Stöger-Spevak)

14 Uhr: Artist & Curator’s Tour In & Out of Painting* (Ashley Hans Scheirl, Sergey Harutoonian)

14.30–16 Uhr: Screening Chance Meetings #2. Gestures of Transfer (Maggessi/Morusiewicz)

15 Uhr Curator’s Tour & Katalogpräsentation Civa. | indeterminate ❭❬ apparatus | (Eva Fischer im Gespräch mit Manuel Radde und Philipp Doringer)

16.30–17.30 Uhr Open Mic – Das öffentliche Mikrofon

(Voranmeldung per E-Mail an: community@belvedere.at)

Eintritt und Programm frei!

Das detaillierte Programm finden Sie HIER.

Pressefotos können Sie HIER herunterladen.