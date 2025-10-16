Kongress-News: Volkskrankheit COPD — Krankheitsschübe gefährlicher als Herzinfarkt

Linz (OTS) -

Neue Therapieoptionen mit Biologika eröffnen Chancen zur Reduktion akuter Krankheitsschübe – Patient*innen profitieren von zunehmend maßgeschneiderter Behandlung

Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) zählt weltweit zu den häufigsten und auch folgenschwersten Erkrankungen. Auch in Österreich sind etwa 400.000 Menschen betroffen, viele von ihnen ohne gesicherte Diagnose, wissen also gar nicht, dass sie an COPD leiden.

Besonders problematisch sind bei dieser chronischen Lungenerkrankung akute, schubweise und oft dramatisch verlaufende Verschlechterungen, sogenannte Exazerbationen. Sie beschleunigen das Fortschreiten der Erkrankung, führen zu bleibenden Schäden an der Lunge und bedeuten für Betroffene eine drastische Einbuße an Lebensqualität. Häufig sind Krankenhausaufenthalte erforderlich. Zudem zeigen Studiendaten, dass eine COPD-Exazerbation sich auf die Überlebenswahrscheinlichkeit negativer auswirkt als ein Herzinfarkt.

Behandlung und Management von Exazerbationen bedeuten aber nicht nur für Betroffene, sondern auch für das Gesundheitssystem eine große Belastung. „Die Prävention von Exazerbationen ist daher eines der zentralen Ziele in der COPD-Behandlung, jede Reduktion ist hier bedeutsam“, betont Prim. Univ.-Prof. Dr. Bernd Lamprecht, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie, ÖGP, im Rahmen des Jahreskongresses der Gesellschaft, der zurzeit in Linz stattfindet (16. bis 18. Oktober). Nun halten neue Therapieoptionen mit Biologika Einzug in die Behandlung der COPD und eröffnen Chancen auf eine günstige Beeinflussung der Exazerbationsfrequenz.

