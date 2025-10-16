Minerva-Vita bringt neue Longevity-Supplements für Energie, Balance und Immunsystem auf den Markt

Wien (OTS) -

Mit der neuen Essentials-Line präsentiert das österreichische Longevity-Unternehmen Minerva-Vita drei moderne Longevity-Supplements, die speziell für die kalte Jahreszeit entwickelt wurden. ALL+, VITB+ und MGN+ unterstützen Energie, mentale Balance, Regeneration und stärken das Immunsystem.

„Gerade im Winter sinken Energie und Schlafqualität spürbar“, erklärt Martin Rudolf Christ, Gründer von Minerva-Vita. „Unsere Essentials-Line versorgt den Körper mit genau jenen Mikronährstoffen, die in dieser Zeit besonders wichtig sind – wissenschaftlich fundiert und alltagstauglich.“

ALL+ ist ein All-in-One Multivitamin-Komplex mit essenziellen Vitaminen und Spurenelementen. VITB+ liefert acht B-Vitamine für Nerven und Stoffwechsel. MGN+ kombiniert sieben Magnesiumverbindungen für Regeneration, Stressresistenz und Schlafqualität.

Alle Produkte werden in Österreich abgefüllt und laborgeprüft. Mit der Essentials-Line stärkt Minerva-Vita seine Position als österreichische Premium-Marke für Longevity-Supplements – Made in Austria.

Weitere Informationen unter www.minerva-vita.com.