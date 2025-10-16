„The Hills Are Still Alive“ - SalzburgerLand eröffnet die Sound of Music Jubiläumswoche

Hallwang (OTS) -

Mit der Jubiläumswoche „The Sound of Salzburg – The Hills Are Still Alive“ feiert das SalzburgerLand 60 Jahre The Sound of Music – ein Film, der Salzburgs Bild in der Welt geprägt hat wie kein anderer. Die Feierlichkeiten verbinden Kultur, Filmgeschichte und Tourismus und lassen die zeitlose Magie des Klassikers dort aufleben, wo alles begann.

Im festlichen Ambiente von Schloss Leopoldskron – einem der ikonischen Originaldrehorte des Filmklassikers – gaben die Partner der Jubiläumswoche heute den offiziellen Startschuss zur großen Sound of Music-Woche. Unter dem Motto „The Sound of Salzburg – The Hills Are Still Alive“ feiert Salzburg das 60-jährige Jubiläum des Films, der Generationen bewegt und die Stadt zu einem Sehnsuchtsort für Millionen Menschen gemacht hat.

SLTG-Aufsichtsratsvorsitzender Hans Scharfetter betonte in seiner Eröffnungsrede die identitätsstiftende Bedeutung des Jubiläums für das Land Salzburg: „The Sound of Music ist weit mehr als nur ein Film – er ist Teil unserer kulturellen DNA. Das Jubiläum bietet uns die Gelegenheit, diese außergewöhnliche Erfolgsgeschichte als Brücke zwischen Kultur, Geschichte und Tourismus zu feiern. Salzburg verkörpert wie kaum ein anderer Ort die Verbindung von Landschaft, Musik und Lebensfreude – und genau das macht den Zauber dieses Films bis heute aus.“

SLTG-Geschäftsführer Leo Bauernberger hob die touristische Dimension hervor: „Kaum ein anderes Werk hat Salzburg weltweit so stark geprägt und unser Bundesland zu einem Sehnsuchtsort gemacht. Der Film zieht seit Jahrzehnten Menschen aus allen Ecken der Welt in unsere Stadt, und Jahr für Jahr reisen rund 300.000 Fans gezielt zu den Originalschauplätzen. Das Jubiläumsjahr zeigt eindrucksvoll, dass der Mythos ungebrochen lebendig ist. The Sound of Music ist nicht nur ein Stück Filmgeschichte – es ist ein kulturelles Phänomen, das Salzburg international sichtbar macht, Emotionen weckt, besondere Werte transportiert und bleibende Erinnerungen für unsere Gäste schafft.“

Höhepunkte der Jubiläumswoche

Den Höhepunkt der Feierlichkeiten bildet die große Jubiläumsgala am 23. Oktober in der Felsenreitschule, bei der das Salzburger Landestheater, das Mozarteumorchester und internationale Stargäste auftreten. Intendant Carl Philip von Maldeghem blickt voller Vorfreude auf das Ereignis: „Die Gala zum 60-jährigen Jubiläum des Filmes ist ein Familientreffen der Sound of Music Community. Die Darstellerinnen und Darsteller des Originalfilms treffen auf die echte Familie von Trapp, und die inzwischen drei Generationen von Darstellerinnen und Darsteller unserer Original Musical Produktion, die in Salzburg entstanden ist, treffen auf den erklärten ‚Sound of Music Fan‘ und Eurovision Song Contest Gewinner JJ. Das muss ein unvergesslicher Abend werden. Wir freuen uns, nur ein paar Tage danach unsere Produktion im Stammhaus aufzunehmen.“

Am 24. Oktober laden die Partner der Jubiläumswoche ins Schloss Leopoldskron zum internationalen Fachsymposium „Is the Sound of Music still alive in Salzburg today?“ ein. Experten, Zeitzeugen und Touristiker diskutieren über die anhaltende Faszination des Films und seine Bedeutung für Salzburg heute. Peter Husty, Chefkurator des Salzburg Museum, erläuterte: „The Sound of Music ist mehr als ein Film – es ist ein weltweites Kulturerbe, das auch 60 Jahre nach seiner Premiere nichts an Relevanz verloren hat. Im Symposium in Leopoldskron beschäftigen sich Touristiker und Insider zu Film und Familie Trapp mit genau diesen Themen.“

Blick in die Zukunft – Museum & Musical

Großes Ein zentrales Zukunftsprojekt stellt die Eröffnung des neuen immersiven „Sound of Music Salzburg“-Museums dar, die für Sommer 2026 im Areal von Schloss Hellbrunn geplant ist. Peter Husty ergänzte dazu: „Mit der neuen Ausstellung würdigt das Salzburg Museum erstmals umfassend dieses kulturelle Phänomen und beleuchtet sowohl den Mythos des Films als auch die wahre Geschichte der Familie Trapp. Besonders der Original-Gazebo im Schlosspark Hellbrunn wird dabei eine zentrale Rolle spielen.“

Salzburgs Geschichte neu erzählt

Mit ihrem neuen Buch „The Sound of Salzburg“ hat Autorin Franziska Lipp den Mythos in einer modernen Form aufgegriffen: „Mein Buch ‚The Sound of Salzburg‘ eröffnet Gästen einen neuen Blick hinter die Kulissen und spannt den Bogen zwischen Film und Realität. Die meisten der originalen Schauplätze wie der Mirabellgarten, der Friedhof St. Peter oder der Residenzplatz sind bis heute unverändert, können besucht und vor Ort erlebt werden – genau das macht ihre Magie und den Charme aus. Viele von ihnen sind weltberühmte Sehenswürdigkeiten und Teil des UNESCO-Weltkulturerbes: sie erzählen ihre eigene Story und sind Zeitzeugen der beeindruckenden Historie Salzburgs. Zudem würde es mich sehr freuen, wenn ich mit dieser Herangehensweise und der deutschen Ausgabe des Buches auch bei Gästen aus Österreich und Deutschland das Interesse für ‚The Sound of Music‘ wecken könnte.“

Zwischen Filmgeschichte und lebendigem Erbe

Stefan Herzl, Geschäftsführer von Panorama Tours & Travel, der seit Jahrzehnten Gäste aus aller Welt zu den Original-Drehorten führt, brachte die emotionale Dimension auf den Punkt: „The Sound of Music ist weit mehr als ein Filmklassiker – er ist ein zeitloses Symbol für Hoffnung, Zusammenhalt und die Kraft der Musik. Auch wenn der Film in Österreich vergleichsweise wenig bekannt ist, hat er selbst 60 Jahre nach seiner Veröffentlichung nichts von seiner weltweiten Strahlkraft verloren. Das große Sound of Music-Familientreffen ist weit mehr als ein nostalgisches Wiedersehen – es ist eine Feier der kulturellen Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Filmgeschichte und lebendigem Erbe.“

Neben den Jubiläumsfeierlichkeiten kehrt im November und Dezember 2025 das Musical „The Sound of Music“ in der Inszenierung von Andreas Gergen und Christian Struppeck auf die Bühne des Salzburger Landestheaters zurück. Insgesamt sind sieben Vorstellungen in deutscher Sprache mit englischen Übertiteln geplant.

Mit der Jubiläumswoche „The Sound of Salzburg – The Hills Are Still Alive“ feiert das SalzburgerLand nicht nur den Erfolg eines Filmklassiker, sondern zeigt, wie Salzburgs Kultur, Geschichte und Musik Menschen weltweit verbindet und die besondere Magie des SalzburgerLand für die Gäste erlebbar macht.