Österreich hat sich ehrgeizige Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien gesetzt: Bis 2030 sollen zusätzliche 11 Terawattstunden Strom aus Photovoltaik gewonnen werden, und auch darüber hinaus wird ein deutlicher Ausbau nötig sein, um den steigenden Energiebedarf zu decken. Da diese Menge nicht allein durch Anlagen auf Dächern oder bereits genutzten Flächen erreicht werden kann, gewinnt die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Freiflächen zunehmend an Bedeutung.

Mit dem wachsenden Flächenbedarf entstehen jedoch neue Herausforderungen für Landwirtschaft, Landschaftsbild, Tourismus und Naturschutz. Gleichzeitig verfolgt Österreich mit der Biodiversitäts-Strategie 2030+ ambitionierte Ziele zum Schutz und zur Förderung der Artenvielfalt. Freiflächen-Photovoltaik steht damit im Spannungsfeld zwischen Energieerzeugung und Umweltschutz – und bietet zugleich Potenzial für neue Synergien.

Welche Auswirkungen hat Freiflächen-Photovoltaik auf die Biodiversität und wo liegen mögliche Synergien oder Zielkonflikte? Wie wird der Ausbau in der Öffentlichkeit wahrgenommen und welche Faktoren prägen diese Sichtweise? Welche Potenziale ergeben sich, wenn ökologische und soziale Kriterien mitberücksichtigt werden – und wie kann der Ausbau gemeinsam mit den Bürger*innen gestaltet werden?

Anlässlich aktuell brisanter Fragen wie diesen lädt der Energiecluster der BOKU University zu einer spannenden

Podiumsveranstaltung

Licht und Schatten - Freiflächen-Photovoltaik

im Spannungsfeld zwischen Landschaft, Mensch und Biodiversität



Zeit: Dienstag, 21. Oktober 2025, 18 Uhr

Ort: BOKU, Wilhelm-Exner Haus, Hörsaal 05,

Peter-Jordan-Straße 82, 1190 Wien

und im Livestream auf https://www.youtube.com/live/_F3n8rsQr74



Impulsvorträge

Size matters: Hektarweise Gewinn mit Megawatt

Christian Mikovits, Institut für Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung (BOKU)

Grüne Energie: Licht und Schatten für die Biodiversität

Christa Hainz-Renetzeder, Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung (BOKU)

Im Windschatten: Öffentliche Wahrnehmung von Photovoltaikanlagen

Robert Sposato, Institut für Vernetzte und Eingebettete Systeme (Universität Klagenfurt)

Machen wir‘s gemeinsam: Interaktion, Immersion und Visualisierung

als Werkzeuge für kollaborative Planungsprozesse

Thomas Schauppenlehner, Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung (BOKU)

FF-PV in die Landschaft integrieren unter Wahrung sozialer und

ökologischer Aspekte

Patrick Scherhaufer, Institut für Wald-, Umwelt- und Ressorucenpolitik (BOKU)



Podiumsdiskussion

Thomas Schauppenlehner

Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung (BOKU)

Martin Schönhart

Leiter der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen

Doris Pennetzdorfer

Umweltdachverband

Vera Immitzer

Geschäftsführerin Bundesverband Photovoltaic Austria

Andreas Weiß

Geschäftsführer der Biosphärenpark Wienerwald Management GmbH