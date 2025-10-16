LOEBELL NORDBERG holt Valerie Hauff-Prieth an Bord

Wien (OTS) -

LOEBELL NORDBERG, eine der führenden österreichischen Kommunikationsagenturen, setzt ein klares Signal für Wachstum und strategische Neuaufstellung: Mit Valerie Hauff-Prieth (43) verstärkt eine profilierte Expertin für Corporate Communications, Public Affairs und Stakeholder Management das Team als Principal. Damit baut die Agentur ihr Leistungsangebot weiter aus – und verbindet Bewährtes mit neuen Perspektiven.

Valerie Hauff-Prieth verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Politik, Wirtschaft und Beratung. Mit einem Master in Political Management aus Washington D.C. und langjähriger Führungserfahrung vereint die Juristin fundiertes Wissen über politische Entscheidungsprozesse mit wirtschaftlicher Praxis und Agenturerfahrung. Bei LOEBELL NORDBERG berät sie nationale und internationale Kunden aus den Bereichen Corporate, Legal, Finance, Real Estate, Energy und Technology umfassend – von der strategischen Positionierung über Government Relations bis hin zur Umsetzung komplexer Kommunikationsstrategien und der Krisenkommunikation.

Valerie Hauff-Prieth betont: „Kommunikation entscheidet heute über Vertrauen, und Zukunftsfähigkeit. In einem Umfeld, in dem Erwartungen und Interessen immer komplexer werden, genügt es nicht nur, Schlagzeilen zu generieren. Es geht um Authentizität und Wirkung – Haltung zu zeigen, Allianzen zu bilden und Stakeholder-Netzwerke gezielt einzusetzen.“

„Mit Valerie Hauff-Prieth holen wir eine herausragende Expertin in unser Team, die vielfältiges Know-how mit fundierter Erfahrung als Beraterin verbindet“, betont Grazia Nordberg Constantini, Geschäftsführerin von LOEBELL NORDBERG. „Damit setzen wir bewusst auf Weiterentwicklung und neue Impulse“, und weiter: „Professionelle Kommunikationsarbeit bedeutet heute mehr als bloße Medienresonanz: Wir stehen für qualitative persönliche Beratung auf Augenhöhe – Orientierung geben, strategische Brücken schlagen, Agenden setzen und unsere Kund:innen auch in herausfordernden Situationen verlässlich zu begleiten.“

„Seit über 20 Jahren steht unsere Agentur für wirkungsvolle Strategien, kreative Kraft und Umsetzung bis ins letzte Detail. Mit Public Affairs und Stakeholder-Kommunikation öffnen wir nunmehr für unsere Kund:innen auch neue Zugänge und schaffen innovative Plattformen, auf denen ihre Themen nachhaltig sichtbar platziert werden“, so Annabel Köle-Loebell, Geschäftsführerin von LOEBELL NORDBERG.

Über LOEBELL NORDBERG

LOEBELL NORDBERG ist eine inhaberinnengeführte Full-Service-Kommunikationsagentur mit Sitz in Wien, gegründet 2001 von Annabel Köle-Loebell und Grazia Nordberg Constantini. LOEBELL NORDBERG verbindet strategisches Know-how mit kreativer Umsetzung und tiefem Verständnis für Medien- und Unternehmensstrukturen. Mit einem starken Netzwerk zu Journalist:innen, Vordenker:innen und Entscheidungsträger:innen verschafft LOEBELL NORDBERG ihren Kund:innen Relevanz im öffentlichen Raum. Das Portfolio umfasst Unternehmens- und Brand-Kommunikation, Public Affairs & Stakeholder-Kommunikation, ESG- und Krisen-PR, digitale Kampagnen sowie umfassende Positionierung – für alle Branchen.

Mehr Informationen unter: www.loebellnordberg.com