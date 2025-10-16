Wie wir heute einkaufen

Österreich/Wien (OTS) -

In Zeiten steigender Preise und wirtschaftlicher Unsicherheit fragen sich viele: Wie ändert sich das Einkaufsverhalten der Menschen wirklich? Die aktuelle Einkaufsverhaltensstudie von ShopFully liefert dazu spannende Einsichten in die Motivation, Präferenzen und Anpassungsstrategien der Konsumenten.

Oliver Olschewski, CEO Shopfully Österreich, Deutschland und CEE erklärt im Gespräch mit MedienManager Herausgeber Otto Koller, welche Einkaufsverhaltensmuster KMU bei der Bewerbung ihrer Angebote unbedingt beachten müssen, um im regionalen und überregionalen Wettbewerb die Nase vorn zu haben.

Die Ergebnisse der ShopFully-Studie machen klar: Im heutigen Marktumfeld reichen gute Produkte nicht mehr aus. Für Marken und Händler wird es wichtiger denn je das Einkaufsverhalten seiner Zielgruppe zu kennen.