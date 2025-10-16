  • 16.10.2025, 07:00:34
Vizekanzler Andreas Babler bestellt Rudolf Scholten als Sonderberater für Kunst und Kultur

Ehemaliger Kunstminister soll ehrenamtlich die Achse Politik und Kultur stärken

Wien (OTS) - 

Vizekanzler und Kunst- und Kulturminister Andreas Babler bestellt den ehemaligen Kunstminister Rudolf Scholten zum ehrenamtlichen Sonderberater für Kunst und Kultur im BMWKMS.

Scholten war von 1990 und 1997 Kulturminister unter Bundeskanzler Franz Vranitzky. Scholten verfügt über beste Kontakte in Politik und Kultur, hat einen Sitz im Aufsichtsrat des Österreichischen Filminstitutes und im Kuratorium des Kunsthistorischen Museums. Als Kunstminister hat er Österreich auf die internationale Bühne gebracht und in seiner Kulturpolitik auf Breite und Vielfalt gesetzt.

Beide Ansätze verfolgt auch Vizekanzler Babler als Kunst- und Kulturminister trotz der budgetär schwierigen Rahmenbedingungen in seiner Amtsausführung. Scholten soll insbesondere in den Bereichen Film, Bundestheater und -museen beratend tätig sein.

Vizekanzler Andreas Babler: „Rudolf Scholten ist einer der renommiertesten Kulturpolitiker der zweiten Republik. Es erfüllt mich mit Freude und Stolz, dass er seine Dienste noch einmal ehrenamtlich der Republik zur Verfügung stellt. Ich möchte die Achse Kultur und Politik wieder stärken, hierfür ist Scholten perfekt geeignet.“

