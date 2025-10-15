FPÖ – Schnedlitz: „Nehammers Märchenbuch: Schulden-Kanzler rechtfertigt sein Totalversagen!“

Wien (OTS) -

Das Buch des ehemaligen ÖVP-Kanzlers Karl Nehammer sei an Dreistigkeit kaum zu überbieten und eine Verhöhnung der österreichischen Bevölkerung. Für FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz stelle das Werk den untauglichen Versuch dar, „die eigene katastrophale Amtszeit schönzureden und die Verantwortung für ein beispielloses Politikversagen von sich zu weisen“. Nehammer sei ein Kanzler ohne jede demokratische Legitimation gewesen, der Österreich mit Vollgas an die Wand gefahren habe. Als „Dankeschön“ sei er vom System mit einem „Frühstücksdirektoren-Posten“ als EU-Banker mit 30.000 Euro Monatsgage belohnt worden, für den ihm die fachliche Eignung zur Gänze fehle, denn: „Würde eine Bank so wirtschaften wie Nehammer als Kanzler, wäre die Bank rasch Geschichte.“

„Dass ausgerechnet ein Kanzler von Kurz‘ Gnaden, der nie vom Volk gewählt wurde und dessen Amtszeit von Corona-Zwangsmaßnahmen, Rekordinflation und einer historisch einmaligen Steuergeldvernichtung geprägt war, nun davon schreibt, er sei ‚sich selbst treu geblieben‘, ist der Gipfel der Realitätsverweigerung. Er war nicht dem Volk treu, sondern dem System, das die Menschen einsperrt und ihnen das Geld aus der Tasche zieht. Wer so etwas schreibt, hat jeden Bezug zur Lebensrealität der Österreicher verloren und legt eine Rechtfertigungsschrift für ein historisches Versagen vor“, so Schnedlitz.

Besonders stoße sich der FPÖ-Generalsekretär an Nehammers Versuch, die Schuld am Budgetdesaster auf externe Faktoren abzuschieben. „Wenn Nehammer von ‚Sündenbockfetischismus‘ spricht, dann meint er in Wahrheit, dass die Österreicher aufhören sollen, Fragen zu stellen. Der wahre Sündenbock seiner Politik war und ist der österreichische Steuerzahler! Die schwarz-grüne Regierung hat unter seiner Führung während der Corona-Zeit Milliarden in dunklen Kanälen wie der COFAG versenkt – bewusst ohne jede parlamentarische Kontrolle. Dass man das daraus resultierende Budgetloch vor der Wahl wissentlich verschwiegen hat, war Wählertäuschung in Reinkultur. Das ist kein Kavaliersdelikt, das ist ein Anschlag auf die Demokratie!“

Nehammers Angriffe auf FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl seien für Schnedlitz nur „durchschaubare Ablenkungsmanöver eines gescheiterten Politikers“. „Anstatt sich mit seinem eigenen Scherbenhaufen zu beschäftigen, schwingt Nehammer lieber die Moralkeule gegen jene Kraft, die von Anfang an vor seiner desaströsen Politik gewarnt hat. Während Nehammer und die Systemparteien mit ihrer Sanktionspolitik den Krieg befeuert und die Teuerungswelle erst losgetreten haben, steht die FPÖ für Neutralität und Frieden“, erklärte Schnedlitz.

Abschließend stellte der FPÖ-Generalsekretär fest: „Nehammer ist das Gesicht eines verbrauchten Systems, das nur noch sich selbst und seine Versorgungsposten im Blick hat. Dieses Buch ist der letzte Nagel im Sarg des Systems Nehammer und ein Mahnmal für das Totalversagen der ÖVP. Österreich braucht endlich eine Politik für die eigene Bevölkerung, und die gibt es nur mit einem Volkskanzler Herbert Kickl!“