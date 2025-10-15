SPÖ-Schroll zu Energiegesetzen: „Energiepreise müssen leistbarer werden“

Wien (OTS) -

Industrieunternehmen mit sehr hohem Energiebedarf werden 2025 und 2026 gezielt entlastet. Wer den Industriestrom-Bonus erhält, wird verpflichtet, in eine nachhaltigere Produktion zu investieren. Das wurde heute in der Nationalratssitzung beschlossen. „Der Industriestrom-Bonus ist eine wichtige Maßnahme, um österreichische Arbeitsplätze in der energieintensiven Industrie abzusichern und die nachhaltige Transformation voranzutreiben", so SPÖ-Energiesprecher heute im Nationalrat. Die Förderregime für Biogas-Anlagen wird verlängert, um Planungssicherheit für die heimischen Energieträger zu gewährleisten. Die beiden Gesetzesänderungen sind Teil einer groß angelegten Reform unseres Energiesystems. Schroll dazu: „Die Energiepreise müssen für Haushalte und Unternehmen leistbarer werden. Daher arbeiten wir akribisch an der Umsetzung wichtiger Energiegesetze. Energiepreis-Explosionen wie unter der Vorgängerregierung müssen der Vergangenheit angehören."