SPÖ-Schroll zu Energiegesetzen: „Energiepreise müssen leistbarer werden“

SAG entlastet energieintensive Industrie – EAG-Novelle bringt Planungssicherheit für Energiewende

Wien (OTS) - 

Industrieunternehmen mit sehr hohem Energiebedarf werden 2025 und 2026 gezielt entlastet. Wer den Industriestrom-Bonus erhält, wird verpflichtet, in eine nachhaltigere Produktion zu investieren. Das wurde heute in der Nationalratssitzung beschlossen. „Der Industriestrom-Bonus ist eine wichtige Maßnahme, um österreichische Arbeitsplätze in der energieintensiven Industrie abzusichern und die nachhaltige Transformation voranzutreiben“, so SPÖ-Energiesprecher heute im Nationalrat. Die Förderregime für Biogas-Anlagen wird verlängert, um Planungssicherheit für die heimischen Energieträger zu gewährleisten. Die beiden Gesetzesänderungen sind Teil einer groß angelegten Reform unseres Energiesystems. Schroll dazu: „Die Energiepreise müssen für Haushalte und Unternehmen leistbarer werden. Daher arbeiten wir akribisch an der Umsetzung wichtiger Energiegesetze. Energiepreis-Explosionen wie unter der Vorgängerregierung müssen der Vergangenheit angehören.“ **** (Schluss) mf/ff

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: klubpresse@spoe.at
Website: https://klub.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

