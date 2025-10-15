  • 15.10.2025, 17:44:33
  • /
  • OTS0185

Industrie begrüßt Beschluss der Strompreiskompensation

Ziel muss die langfristige Implementierung des Standortinstruments sein

Wien (OTS) - 

Die Industriellenvereinigung (IV) begrüßt den heutigen Beschluss des Strompreiskosten-Ausgleichsgesetzes, mit dem für die energieintensive Industrie ein Teil der Stromkosten für 2025 und 2026 kompensiert werden soll. „Angesichts der anhaltend sehr schwierigen Lage in der Industrie ist die neuerliche Einsetzung der Strompreiskompensation, wenn auch in abgeschwächter Form, ein positiver Schritt“, erklärt IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Neumayer erinnert zudem daran, dass „zahlreiche EU-Mitgliedsstaaten die Strompreiskompensation seit Jahren implementiert und bis 2030 fixiert haben. Ziel muss es sein, die Strompreiskompensation auch in Österreich bis 2030 zu verlängern, denn es handelt sich hierbei um ein Instrument, das die Industrie vor Abwanderung schützt.“ Jetzt bedarf es dringend eines raschen Beschlusses der entsprechenden Förderrichtlinien ohne zusätzliche Bürokratie, Vorschriften und Gold Plating.

Weiterhin kritisch sieht die Industriellenvereinigung die umfangreichen Reinvestitionsverpflichtungen, die zusätzlich auf die Unternehmen zukommen: „Die Unternehmen nutzen bereits jede Möglichkeit für Effizienzverbesserungen, da sie dadurch wettbewerbsfähiger werden“, so Neumayer. Positiv ist wiederum der Entfall des „doppelten Deckels“ der Fördersumme, also einer ursprünglich geplanten zusätzlichen Begrenzung der Fördermittel auf 25 Prozent der Versteigerungserlöse aus dem Vorjahr. Grundsätzlich sollte das Instrument auf zusätzliche strom- und handelsintensive Sektoren ausgeweitet werden, deren Wettbewerbsfähigkeit durch die hohen Stromkosten weiter leidet.

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: marlena.mayer@iv.at
Website: https://www.iv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright