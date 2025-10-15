GBVs begrüßen Erhöhung und Zweckwidmung der Wohnbauförderbeiträge in Wien

Wien (OTS) -

Der Verband der gemeinnützigen Bauvereinigungen begrüßt die Erhöhung des Wohnbauförderungsbeitrags in Wien. Zusammen mit der Zweckwidmung für den Wohnbau werden wichtige Maßnahmen für mehr dringend benötigten leistbaren Wohnraum gesetzt. „Wien geht mit der Erhöhung des Wohnbauförderbeitrags voran. Diese Maßnahme kann ein Beispiel für andere Bundesländer sein“, so Verbandsobmann KR Mag. Michael Gehbauer.



Die Erhöhung des Wohnbauförderungsbeitrags bedeutet nicht nur eine Stärkung der finanziellen Basis für den geförderten Wohnbau, sondern auch ein klares Signal für soziale Verantwortung und nachhaltige Wohnraumentwicklung. Gerade in Zeiten steigender Baukosten und hoher Nachfrage nach leistbaren Wohnungen ist eine gesicherte Finanzierung unerlässlich, um die Versorgung breiter Bevölkerungsschichten mit qualitätsvollem Wohnraum zu gewährleisten. „Nur durch eine verlässliche und zweckgebundene Förderung können wir weiterhin Projekte umsetzen, die ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltig sind“, so Gehbauer weiter. „Die angekündigte Erhöhung des Wohnbauförderungsbeitrags ist grundsätzlich ein positives Signal und zeigt, dass die Bedeutung des geförderten Wohnbaus erkannt wird. Wichtig ist aber, dass alle zusätzlichen Mittel auch tatsächlich in den geförderten Wohnbau fließen,“ betont Verbandsobmann-Stellvertreterin Mag.a Isabella Stickler.

Die 172 Mitglieder des Verbands der gemeinnützigen Bauvereinigungen sind Unternehmen, die Wohnungen für breite Kreise der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Sie tun dies nicht in gewinnmaximierender, sondern in gemeinwohlorientierter Weise. Ihre Geschäftstätigkeit ist durch das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) sowie ergänzende Verordnungen reguliert. GBVs verwalten derzeit knapp über eine Million Wohnungen, davon rd. 664.000 eigene Miet- und Genossenschaftswohnungen.