Sperre eines Asia Restaurants wegen gravierender hygienischer Missstände

Wien (OTS) -

In Wien-Döbling wurde durch das Einsatzteam Stadt Wien, unter der Leitung der Gruppe Sofortmaßnahmen, nach einem Hinweis der LPD-Wien eine Kontrolle in einem Asia- Restaurant durchgeführt.

Dabei wurden gravierende hygienische Missstände festgestellt, darunter ein erheblicher Schädlingsbefall (Mäuse). Zudem wurde eine illegale Produktionsstätte von Teigtascherl entdeckt, die weder von der Bau- noch von der Gewerbebehörde genehmigt war.

Die Kontrolle ergab außerdem, dass der Betreiber die ursprüngliche Raumaufteilung ohne behördliche Genehmigung verändert hatte. Dies hat einen behördlichen Rückbauauftrag zur Folge.

Aufgrund der festgestellten Mängel und der damit verbundenen Gesundheitsgefährdung wurde der Gastgewerbebetrieb inkl. der Produktionsstätte unverzüglich behördlich gesperrt. Zusätzlich erwarten den Betreiber noch mehrere Anzeigen wegen der hygienischen Missstände sowie nach der Gewerbeordnung sowie der Bauordnung.

Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, betont: „Die Sicherheit und Gesundheit der Konsumentinnen und Konsumenten haben oberste Priorität. Bei derart massiven Verstößen ist eine sofortige Betriebsschließung unumgänglich. Ein besonderer Dank gebührt in diesem Fall auch der LPD-Wien für die ausgezeichnete Zusammenarbeit.“