Produktwarnung: „Fall in Wild“

Erstickungsgefahr durch Kleinteile

Wien (OTS) - 

Die AGES warnt im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK) vor dem Produkt „Fall in Wild“ (Labubumonster mit Schlüsselanhängerfunktion und einer abnehmbaren Halskette). Die Halskette reißt leicht, dadurch werden kleine Kugeln und Anhänger frei, die von Kindern leicht verschluckt werden können. Dadurch können die Atemwege blockiert werden.

  • Bezeichnung der Ware: Fall in Wild

  • Inverkehrbringer: Offerupstore GmbH, 1010 Wien

Diese Warnung besagt nicht, dass das Risiko für die menschliche Gesundheit der Ware vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist. Die AGES ersucht Verbraucherinnen und Verbraucher, vorhandene betroffene Produkte keinesfalls zu verwenden, sondern umgehend zu entsorgen. Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz setzt erforderlichenfalls weitere Maßnahmen.

Rückfragen & Kontakt

AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit und
Ernährungssicherheit GmbH Fachbereich Risikokommunikation
Telefon: +43 (0)50 555-25000
E-Mail: presse@ages.at
Website: https://www.ages.at

