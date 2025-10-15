Gödl: „Die blauen Putin-Freunde sollten sich mit Spionage-Vorwürfen lieber zurückhalten“

Wien (OTS) -

„Die blauen Putin-Freunde sollten sich mit Spionage-Vorwürfen lieber zurückhalten. Dass sich ausgerechnet die Freiheitlichen über Spionage empören, ist an Heuchelei kaum zu überbieten. Denn immerhin war es FPÖ-Chef Kickl, der den Verfassungsschutz BVT zerschlagen und dem Einfluss Russlands Tür und Tor geöffnet hat. Auch wenn sich die FPÖ gerne als Moralapostel aufspielt: Fakt ist, dass in den Spionage-Sumpf rund um den mutmaßlichen russischen Spion Egisto Ott auch Teile der Kickl-FPÖ verstrickt sind. Der jüngste Ausritt des blauen Sicherheitssprechers ist daher nichts anderes als ein durchschaubares Manöver, um im Vorfeld des Prozesses gegen Egisto Ott davon abzulenken. Es bleibt abzuwarten, welche Erkenntnisse im Prozess über die Beteiligung der FPÖ zutage gefördert werden“, so der Sicherheitssprecher der Volkspartei, Ernst Gödl.

„Während die FPÖ nur sich selbst schützt, schützt die Volkspartei die Menschen in Österreich. Es waren die VP-Innenminister Karl Nehammer und Gerhard Karner, die den Verfassungsschutz DSN mit harter Arbeit neu aufgebaut und das Vertrauen der ausländischen Geheimdienste wiederhergestellt haben. Die Menschen können sich darauf verlassen: Bundeskanzler Christian Stocker und das Regierungsteam der Volkspartei stehen bedingungslos an der Seite der Sicherheit und gehen mit null Toleranz und voller Härte gegen all jene vor, die unser Land gefährden“, so Gödl abschließend.