AVISO: Spatenstich für Sicherheitskomplex Favoriten

Wien (OTS) -

Im Beisein von Innenminister Gerhard Karner, dem Wiener Landespolizeipräsidenten Gerhard Pürstl, der Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál und eines Vertreters des Bauträgers wird der Spatenstich für den Sicherheitskomplex in Favoriten gesetzt.

Wann: 20. Oktober 2025, 11 Uhr

Ort: Gudrunstraße 192, 1100 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Hinweis: Eine Tonangel ist erforderlich.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/369bent4

