FPÖ-Landbauer: „Sozialhilfe muss Privileg für Österreicher in Not sein“

Sankt Pölten (OTS) -

„Die Sozialhilfe muss eine Überbrückungshilfe für Landsleute in Not darstellen. Somit muss die Sozialhilfe ein Privileg für österreichische Staatsbürger sein – es ist nämlich überhaupt nicht einzusehen, dass Menschen aus aller Herren Länder, die noch nie einen Cent ins Sozialsystem eingezahlt haben und das vermutlich nie tun werden, sich ungeniert aus dem Sozialtopf bedienen können“, stellt FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer zum Thema „Sozialhilfe/Sozialhilfe neu“ klar.

Wenn es darum geht, die Schrauben enger zu drehen, ist die FPÖ in Niederösterreich Vorreiter. Die Bundesregierung muss endlich eine Vollbremsung und darauffolgend eine 180-Grad-Kehrtwende machen: „Erstens die Sozialhilfe an die Staatsbürgerschaft koppeln und zweitens endlich auch die Ursachen bekämpfen: Nämlich ein sofortiger Stopp der Massenzuwanderung, der Zuzug muss Null sein“, betont Landbauer und schließt: „Kein hart arbeitender Mensch hat mehr Verständnis, dass er diesen Wahnsinn, wie 9.000 Euro für syrische Großfamilien, auch noch bezahlen darf.“