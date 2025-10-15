  • 15.10.2025, 15:55:09
  • /
  • OTS0163

Die Rückkehr zur Einfachheit – Der weiße Trüffel als Symbol echten Genusses

Miliffico feiert den weißen Trüffel als Symbol reinen, unverfälschten Genusses.

Viele Hände greifen nach der seltenen Delikatesse.
Wiener Neudorf (OTS) - 

Mit der Trüffeltour 2025 feiert die Miliffico GmbH erneut den weißen Trüffel: ein Naturprodukt, das seit Jahrhunderten für Reinheit, Authentizität und Genuss steht. Die Tour führt durch ausgewählte österreichische Orte, an denen sich alles um den Tuber Magnatum Pico, den weißen Trüffel, dreht.

„Der weiße Trüffel lebt von ehrlicher Einfachheit“, sagt Luca Miliffi, CEO der Miliffico GmbH. „Er braucht keine Inszenierung, sein Charakter spricht für sich selbst. Wenn wir seinen Duft wahrnehmen, berauscht er unsere Sinne. Sein Geschmack ist wie eine intime Form der Zufriedenheit – eine Erfahrung, die uns berührt.“

Miliffi beschreibt den weißen Trüffel als „Künstler, der mit einem einzigen Pinselstrich einen Moment unvergesslich macht“. In einer Zeit, in der vieles an Tiefe verloren geht, bleibt der Trüffel ein Symbol für Echtheit und Freude am gemeinsamen Erleben. „Jedes Jahr erwarten wir ihn mit Sehnsucht und jedes Mal, wenn wir ihm begegnen, erinnert er uns daran, was echter Genuss bedeutet“, so Miliffi weiter.

Trüffeltour 2025: Österreich feiert den weißen Trüffel

Auf der Trüffeltour 2025 kommen Köch:innen, Produzent:innen und Genießer:innen in ganz Österreich zusammen. Bei kulinarischen Events, Märkten und Dinnern steht der weiße Trüffel im Mittelpunkt: authentisch, regional und mit Respekt vor seiner Herkunft präsentiert.

Jede Veranstaltung widmet sich dem weißen Trüffel auf ihre eigene Weise – ob in Form von Degustationen, Märkten oder Menüs. Im Mittelpunkt steht dabei stets die Philosophie der Einfachheit und Authentizität, die Miliffico verkörpert.

Der weiße Trüffel: Ausdruck von Reinheit und Gefühl

Der weiße Trüffel (Tuber Magnatum Pico) ist ein seltenes Naturwunder, das nur in vereinzelten Regionen wächst. Für Miliffi ist er mehr als eine Delikatesse, er ist ein Erlebnis:

„Wenn wir ihn riechen, berauscht er unsere Wahrnehmung. Wenn wir ihn kosten, entsteht ein Gefühl tiefer Zufriedenheit. Der weiße Trüffel lebt von seiner aufrichtigen Natur – er überrascht uns jedes Mal aufs Neue, mit jedem Atemzug und mit jedem Gefühl.“

Truffle Affair

Datum: 22.10.2025, 16:00 Uhr

Art: Messen

Ort: Goldkost Baden
Josefsplatz 3
2500 Baden
Österreich

URL: https://www.goldkost.at/

Trüffelmarkt Klostergasthaus Thallern

Datum: 01.11.2025, 11:00 Uhr - 20.12.2025

Art: Messen

Ort: Klostergasthaus Thallern
Thallern 2
2352 Gumpoldskirchen
Österreich

URL: https://www.klostergasthaus-thallern.at/

Tartufo Totale

Datum: 08.11.2025, 11:00 Uhr - 09.11.2025

Art: Messen

Ort: Vienna Ballhaus
Berggasse 5
1090 Wien
Österreich

URL: https://viennaballhaus.com/tartufo_totale/

Viaggio nel mondo del Tartufo

Datum: 14.11.2025, 18:30 Uhr

Art: Messen

Ort: Cucina Cipriano
Aegidigasse 15
1060 Wien
Österreich

URL: https://www.cucinacipriano.at/

Mercato del Tartufo

Datum: 19.11.2025, 17:00 Uhr

Art: Messen

Ort: Pastamara Bar con Cucina, The Ritz-Carlton
Schubertring 5/7
1010 Wien
Österreich

URL: https://www.pastamara.com/

Trüffelwochenende im Culinary Cosmos der Gröller Hospitality

Datum: 29.11.2025, 12:00 Uhr - 30.11.2025

Art: Messen

Ort: Restaurant Bootshaus, Wirtshaus Poststube, Belétage

4801 Traunkirchen
Österreich

URL: https://www.dastraunsee.at/das-hotel-zum-see

Rückfragen & Kontakt

Miliffico GmbH
Telefon: +43 676 847768750
E-Mail: marketing@miliffico.com
Website: https://www.miliffico.com/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright