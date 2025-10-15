- 15.10.2025, 15:55:09
- /
- OTS0163
Die Rückkehr zur Einfachheit – Der weiße Trüffel als Symbol echten Genusses
Miliffico feiert den weißen Trüffel als Symbol reinen, unverfälschten Genusses.
Mit der Trüffeltour 2025 feiert die Miliffico GmbH erneut den weißen Trüffel: ein Naturprodukt, das seit Jahrhunderten für Reinheit, Authentizität und Genuss steht. Die Tour führt durch ausgewählte österreichische Orte, an denen sich alles um den Tuber Magnatum Pico, den weißen Trüffel, dreht.
„Der weiße Trüffel lebt von ehrlicher Einfachheit“, sagt Luca Miliffi, CEO der Miliffico GmbH. „Er braucht keine Inszenierung, sein Charakter spricht für sich selbst. Wenn wir seinen Duft wahrnehmen, berauscht er unsere Sinne. Sein Geschmack ist wie eine intime Form der Zufriedenheit – eine Erfahrung, die uns berührt.“
Miliffi beschreibt den weißen Trüffel als „Künstler, der mit einem einzigen Pinselstrich einen Moment unvergesslich macht“. In einer Zeit, in der vieles an Tiefe verloren geht, bleibt der Trüffel ein Symbol für Echtheit und Freude am gemeinsamen Erleben. „Jedes Jahr erwarten wir ihn mit Sehnsucht und jedes Mal, wenn wir ihm begegnen, erinnert er uns daran, was echter Genuss bedeutet“, so Miliffi weiter.
Trüffeltour 2025: Österreich feiert den weißen Trüffel
Auf der Trüffeltour 2025 kommen Köch:innen, Produzent:innen und Genießer:innen in ganz Österreich zusammen. Bei kulinarischen Events, Märkten und Dinnern steht der weiße Trüffel im Mittelpunkt: authentisch, regional und mit Respekt vor seiner Herkunft präsentiert.
Jede Veranstaltung widmet sich dem weißen Trüffel auf ihre eigene Weise – ob in Form von Degustationen, Märkten oder Menüs. Im Mittelpunkt steht dabei stets die Philosophie der Einfachheit und Authentizität, die Miliffico verkörpert.
Der weiße Trüffel: Ausdruck von Reinheit und Gefühl
Der weiße Trüffel (Tuber Magnatum Pico) ist ein seltenes Naturwunder, das nur in vereinzelten Regionen wächst. Für Miliffi ist er mehr als eine Delikatesse, er ist ein Erlebnis:
„Wenn wir ihn riechen, berauscht er unsere Wahrnehmung. Wenn wir ihn kosten, entsteht ein Gefühl tiefer Zufriedenheit. Der weiße Trüffel lebt von seiner aufrichtigen Natur – er überrascht uns jedes Mal aufs Neue, mit jedem Atemzug und mit jedem Gefühl.“
Truffle Affair
Datum: 22.10.2025, 16:00 Uhr
Art: Messen
Ort: Goldkost Baden
Josefsplatz 3
2500 Baden
Österreich
URL: https://www.goldkost.at/
Trüffelmarkt Klostergasthaus Thallern
Datum: 01.11.2025, 11:00 Uhr - 20.12.2025
Art: Messen
Ort: Klostergasthaus Thallern
Thallern 2
2352 Gumpoldskirchen
Österreich
URL: https://www.klostergasthaus-thallern.at/
Tartufo Totale
Datum: 08.11.2025, 11:00 Uhr - 09.11.2025
Art: Messen
Ort: Vienna Ballhaus
Berggasse 5
1090 Wien
Österreich
URL: https://viennaballhaus.com/tartufo_totale/
Viaggio nel mondo del Tartufo
Datum: 14.11.2025, 18:30 Uhr
Art: Messen
Ort: Cucina Cipriano
Aegidigasse 15
1060 Wien
Österreich
URL: https://www.cucinacipriano.at/
Mercato del Tartufo
Datum: 19.11.2025, 17:00 Uhr
Art: Messen
Ort: Pastamara Bar con Cucina, The Ritz-Carlton
Schubertring 5/7
1010 Wien
Österreich
URL: https://www.pastamara.com/
Trüffelwochenende im Culinary Cosmos der Gröller Hospitality
Datum: 29.11.2025, 12:00 Uhr - 30.11.2025
Art: Messen
Ort: Restaurant Bootshaus, Wirtshaus Poststube, Belétage
4801 Traunkirchen
Österreich
URL: https://www.dastraunsee.at/das-hotel-zum-see
Rückfragen & Kontakt
Miliffico GmbH
Telefon: +43 676 847768750
E-Mail: marketing@miliffico.com
Website: https://www.miliffico.com/
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF