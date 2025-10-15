Die Rückkehr zur Einfachheit – Der weiße Trüffel als Symbol echten Genusses

Wiener Neudorf (OTS) -

Mit der Trüffeltour 2025 feiert die Miliffico GmbH erneut den weißen Trüffel: ein Naturprodukt, das seit Jahrhunderten für Reinheit, Authentizität und Genuss steht. Die Tour führt durch ausgewählte österreichische Orte, an denen sich alles um den Tuber Magnatum Pico, den weißen Trüffel, dreht.

„Der weiße Trüffel lebt von ehrlicher Einfachheit“, sagt Luca Miliffi, CEO der Miliffico GmbH. „Er braucht keine Inszenierung, sein Charakter spricht für sich selbst. Wenn wir seinen Duft wahrnehmen, berauscht er unsere Sinne. Sein Geschmack ist wie eine intime Form der Zufriedenheit – eine Erfahrung, die uns berührt.“

Miliffi beschreibt den weißen Trüffel als „Künstler, der mit einem einzigen Pinselstrich einen Moment unvergesslich macht“. In einer Zeit, in der vieles an Tiefe verloren geht, bleibt der Trüffel ein Symbol für Echtheit und Freude am gemeinsamen Erleben. „Jedes Jahr erwarten wir ihn mit Sehnsucht und jedes Mal, wenn wir ihm begegnen, erinnert er uns daran, was echter Genuss bedeutet“, so Miliffi weiter.

Trüffeltour 2025: Österreich feiert den weißen Trüffel

Auf der Trüffeltour 2025 kommen Köch:innen, Produzent:innen und Genießer:innen in ganz Österreich zusammen. Bei kulinarischen Events, Märkten und Dinnern steht der weiße Trüffel im Mittelpunkt: authentisch, regional und mit Respekt vor seiner Herkunft präsentiert.

Jede Veranstaltung widmet sich dem weißen Trüffel auf ihre eigene Weise – ob in Form von Degustationen, Märkten oder Menüs. Im Mittelpunkt steht dabei stets die Philosophie der Einfachheit und Authentizität, die Miliffico verkörpert.

Der weiße Trüffel: Ausdruck von Reinheit und Gefühl

Der weiße Trüffel (Tuber Magnatum Pico) ist ein seltenes Naturwunder, das nur in vereinzelten Regionen wächst. Für Miliffi ist er mehr als eine Delikatesse, er ist ein Erlebnis:

„Wenn wir ihn riechen, berauscht er unsere Wahrnehmung. Wenn wir ihn kosten, entsteht ein Gefühl tiefer Zufriedenheit. Der weiße Trüffel lebt von seiner aufrichtigen Natur – er überrascht uns jedes Mal aufs Neue, mit jedem Atemzug und mit jedem Gefühl.“

Truffle Affair

Datum: 22.10.2025, 16:00 Uhr

Art: Messen

Ort: Goldkost Baden

Josefsplatz 3

2500 Baden

Österreich

URL: https://www.goldkost.at/

Trüffelmarkt Klostergasthaus Thallern

Datum: 01.11.2025, 11:00 Uhr - 20.12.2025

Art: Messen

Ort: Klostergasthaus Thallern

Thallern 2

2352 Gumpoldskirchen

Österreich

URL: https://www.klostergasthaus-thallern.at/

Tartufo Totale

Datum: 08.11.2025, 11:00 Uhr - 09.11.2025

Art: Messen

Ort: Vienna Ballhaus

Berggasse 5

1090 Wien

Österreich

URL: https://viennaballhaus.com/tartufo_totale/

Viaggio nel mondo del Tartufo

Datum: 14.11.2025, 18:30 Uhr

Art: Messen

Ort: Cucina Cipriano

Aegidigasse 15

1060 Wien

Österreich

URL: https://www.cucinacipriano.at/

Mercato del Tartufo

Datum: 19.11.2025, 17:00 Uhr

Art: Messen

Ort: Pastamara Bar con Cucina, The Ritz-Carlton

Schubertring 5/7

1010 Wien

Österreich

URL: https://www.pastamara.com/

Trüffelwochenende im Culinary Cosmos der Gröller Hospitality

Datum: 29.11.2025, 12:00 Uhr - 30.11.2025

Art: Messen

Ort: Restaurant Bootshaus, Wirtshaus Poststube, Belétage



4801 Traunkirchen

Österreich

URL: https://www.dastraunsee.at/das-hotel-zum-see