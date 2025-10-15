- 15.10.2025, 15:48:03
Digitale Souveränität im Fokus: Das Austrian FiberSummit 2025 in Oberwart
Am 23. Oktober wird Oberwart zum Mittelpunkt des Glasfaserdialogs. Das Austrian FiberSummit 2025 bringt jene an einen Tisch, die den Ausbau planen, fördern oder gestalten. Das Programm reicht von Energieautarkie über Förderpolitik bis zu internationalen Impulsen – und zeigt mit dem Modell Burgenland, wie Glasfaser regionale Resilienz stärkt.
Rückfragen & Kontakt
Kezia Putz
Telefon: +43 660 43 49 770
E-Mail: presse@ofaa.at
