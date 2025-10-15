Tür zugefallen? So vermeiden Grazer überhöhte Kosten beim Schlüsseldienst

Wien (OTS) -

Immer wieder berichten Grazerinnen und Grazer von überteuerten Notdiensten, die für eine einfache Türöffnung mehrere hundert Euro verlangen. In Online-Foren und sozialen Medien häufen sich Erfahrungsberichte über Anbieter, die zunächst günstige Preise nennen, dann aber am Ende ein Vielfaches verlangen.

Laut Verbraucherschützern ist das Problem seit Jahren bekannt: Der Markt für Schlüsseldienste ist kaum reguliert, und viele Firmen werben online mit Suchbegriffen wie Schlüsseldienst Graz, obwohl sie gar nicht aus der Steiermark stammen.

Um sich vor überhöhten Kosten zu schützen, raten Experten, immer vorab einen Fixpreis zu vereinbaren und eine schriftliche Bestätigung zu verlangen. Zudem sollte man prüfen, ob der Anbieter tatsächlich eine österreichische Telefonnummer und eine lokale Adresse in Graz angibt.



Wichtig ist auch: Keine Barzahlung ohne Rechnung. Nur so bleibt nachvollziehbar, wer die Dienstleistung erbracht hat. Im Zweifel kann man sich an die Arbeiterkammer oder den Konsumentenschutz wenden, bevor man einem Auftrag zustimmt.

Fazit: Eine zugefallene Tür kann teuer werden – muss sie aber nicht. Wer ruhig bleibt, Preise vergleicht und sich vorab informiert, kann Ärger und hohe Kosten vermeiden.