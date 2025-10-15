  • 15.10.2025, 15:09:33
Das Finanzevent des Jahres!

GEWINN-Messe: 23. und 24. Oktober 2025 im Messezentrum Wien

Wien (OTS) - 

Investment Punk Gerald Hörhan, Goldexperte Ronald Stöferle, Nationalbank-Gouverneur Martin Kocher, Voestalpine-Chef Herbert Eibensteiner und viele mehr. Auf der GEWINN-Messe erleben Sie die hochkarätigsten Experten aus den Bereichen Geldanlage, Wirtschaft und Immobilien.

Die GEWINN-Messe findet am 23. (9 bis 19 Uhr) und 24. Oktober (9 bis 18 Uhr) im Congress Center Messezentrum Wien statt. Zwei Tage lang dreht sich auf bis zu drei Bühnen alles rund um Themen wie Aktien, ETFs, Gold, Immobilien oder Steuern. Die Lenker der wichtigsten Unternehmen des Landes stellen sich den Fragen des Publikums. Das Programm umfasst rund 60 Vorträge, Seminare und Diskussionen.

Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenloses Ticket mit einer Registrierung auf

https://www.gewinn.com/messe

Dort finden Sie auch alle Informationen zur GEWINN-Messe 2025 (Programm, Aussteller, Eckdaten).

