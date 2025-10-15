UNOS-Landessprecher Conrad Bauer wird Wirtschaftskammer-Vizepräsident in Wien

Wien (OTS) -

UNOS – Unternehmerisches Österreich freuen sich über die Bestellung von Conrad Bauer, UNOS-Landessprecher in Wien, zum neuen Vizepräsidenten der Wirtschaftskammer Wien.

UNOS-Bundessprecher Michael Bernhard sieht darin ein starkes Signal für eine moderne und konstruktive Kammerarbeit: „Die Bestellung von Conrad Bauer ist ein Zeichen guter Zusammenarbeit und gegenseitigen Vertrauens. Wir freuen uns, unsere pinke Handschrift für mehr Unternehmensfreude nun verstärkt in der Wirtschaftskammer einzubringen.“

Bernhard betont, dass die Entscheidung neue Möglichkeiten für positive Veränderung eröffnet: „Mit Conrad Bauer in dieser Funktion können wir künftig noch stärker dazu beitragen, die Strukturen der Wirtschaftskammer zu erneuern und unternehmerisches Denken fest in ihr Selbstverständnis zu verankern. Das bedeutet mehr Gestaltungsspielraum, mehr Transparenz – und eine Kammer, die Unternehmerinnen und Unternehmer wirklich stärkt.“

Conrad Bauer, frisch bestellter Vizepräsident der Wirtschaftskammer Wien, will die Chance zur aktiven Mitgestaltung nutzen: „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den beiden weiteren neuen Vizepräsidenten die Interessen der Unternehmer:innen zu vertreten und neue Impulse in der Wirtschaftskammer zu setzen. Mir ist wichtig, dass die Kammer ein Ort wird, an dem Ideen wachsen können – mit mehr Freiheit, Offenheit und Begeisterung für das Unternehmertum. Ich möchte dazu beitragen, dass wirtschaftliches Handeln wieder Freude macht und Raum für echte Innovation entsteht.“

Mit Conrad Bauer rückt ein erfahrener Unternehmer und engagierter Vertreter von UNOS in eine Schlüsselrolle, die es ermöglicht, wirtschaftsliberale und zukunftsorientierte Ideen unmittelbar in der Kammer umzusetzen.

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertreten seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und sind in acht Wirtschaftsparlamenten präsent.