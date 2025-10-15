FPÖ-Thau jetzt neuer Bezirksparteiobmann in Mödling

Mödling (OTS) -

"Aufgrund meiner neuen Aufgabe ist es an der Zeit, die Verantwortung an die nächste Generation weiterzugeben", so der freiheitliche Volksanwalt Dr. Christoph Luisser, bei seiner Verabschiedung als Bezirksparteiobmann der FPÖ Mödling und Übergabe an NAbg. Harald Thau.

Nachfolger Harald Thau war bereits knapp zwei Jahre als geschäftsführender Obmann tätig und wird bis zum nächsten Parteitag die Geschäfte weiterführen. „Ich freue mich sehr über das große Vertrauen und bedanke mich für die tolle Zusammenarbeit mit Christoph Luisser und wünsche ihm das Beste für seine neue Tätigkeit als Volksanwalt“, so Thau im Rahmen der offiziellen Hofübergabe.

Volksanwalt Luisser blickt voller Dankbarkeit auf die letzten Jahre zurück: „Ich danke für die Zeit an der Spitze des Bezirks die letzten fünf Jahre, allen Mitstreitern sowie Unterstützern sehr herzlich und bin absolut sicher, dass Mödling auch bei Harald Thau in sehr guten Händen ist.“

„Ich werde mein Bestes geben, um einerseits den Weg, den Christoph Luisser im Sinne der Menschen gegangen ist, fortzusetzen und werde gleichzeitig weitere, neue Akzente setzen“, so Thau.