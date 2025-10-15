  • 15.10.2025, 13:44:02
  • /
  • OTS0141

FPÖ-Thau jetzt neuer Bezirksparteiobmann in Mödling

Feierliche Hofübergabe in Mödling

Mödling (OTS) - 

"Aufgrund meiner neuen Aufgabe ist es an der Zeit, die Verantwortung an die nächste Generation weiterzugeben", so der freiheitliche Volksanwalt Dr. Christoph Luisser, bei seiner Verabschiedung als Bezirksparteiobmann der FPÖ Mödling und Übergabe an NAbg. Harald Thau.

Nachfolger Harald Thau war bereits knapp zwei Jahre als geschäftsführender Obmann tätig und wird bis zum nächsten Parteitag die Geschäfte weiterführen. „Ich freue mich sehr über das große Vertrauen und bedanke mich für die tolle Zusammenarbeit mit Christoph Luisser und wünsche ihm das Beste für seine neue Tätigkeit als Volksanwalt“, so Thau im Rahmen der offiziellen Hofübergabe.

Volksanwalt Luisser blickt voller Dankbarkeit auf die letzten Jahre zurück: „Ich danke für die Zeit an der Spitze des Bezirks die letzten fünf Jahre, allen Mitstreitern sowie Unterstützern sehr herzlich und bin absolut sicher, dass Mödling auch bei Harald Thau in sehr guten Händen ist.“

„Ich werde mein Bestes geben, um einerseits den Weg, den Christoph Luisser im Sinne der Menschen gegangen ist, fortzusetzen und werde gleichzeitig weitere, neue Akzente setzen“, so Thau.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright