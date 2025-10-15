Al-Rawi (SPÖ) ad Budget 2026: Wien investiert weiter in eine klimafitte und mobile Zukunft

Wien (OTS) -

„Wir in Wien stellen uns den Herausforderungen unserer Zeit mit Verantwortung und Weitblick. Auch in Zeiten der Budgetkonsolidierung bleibt klar: Wir investieren weiter in die hohe Lebensqualität unserer Stadt – in klimafitte Stadtentwicklung, saubere Mobilität und lebenswerte Grätzl“, erklärt Omar Al-Rawi, SPÖ-Gemeinderat und Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung und Mobilität, anlässlich des Wiener Budgets 2026.

Das Budget 2026 setzt ein klares Zeichen für soziale Verantwortung in der Stadtentwicklung: Wien investiert weiterhin gezielt in leistbaren Wohnraum und stärkt damit das Fundament einer gerechten Stadt. Durch die konsequente Fortführung des geförderten Wohnbaus und die aktive Bodenpolitik der Stadt bleibt Wohnen auch in Zukunft für alle Wiener*innen leistbar. Gleichzeitig sorgt die Stadt dafür, dass neue Stadtteile nicht nur Wohnungen bieten, sondern auch Raum für Bildung, Grünflächen und gute Infrastruktur mit Öffi-Anbindung – für ein Wien, das wächst, ohne seine soziale Balance zu verlieren.

Ausbau von U2 und U5 sichert klimafreundliche Mobilität

„Der Ausbau von U2 bis nach Wienerberg und U5 bis nach Hernals ist und bleibt eines der wichtigsten Zukunftsprojekte unserer Stadt. Damit schaffen wir mehr Platz, mehr Komfort und vor allem mehr Klimaschutz im Alltag der Wiener*innen“, so Al-Rawi. Das U-Bahn-Projekt sei ein zentraler Schritt, um Wien langfristig als Öffi-Hauptstadt Europas abzusichern. „Jede U-Bahn-Minute ersetzt tausende Autofahrten. Das ist Klimaschutz, der wirkt – konkret, spürbar und nachhaltig.“

Raus aus dem Asphalt – Wien wird noch klimafitter

„Mit Programmen wie Raus aus dem Asphalt gestalten wir die Stadt so, dass sie auch in Zukunft lebenswert bleibt. Wir entsiegeln, begrünen und kühlen – im Nordbahnviertel, am Donaukanal und in vielen weiteren Bezirken“, betont Al-Rawi. Ziel sei es, die Stadt klimaresilient zu machen und gleichzeitig die Aufenthaltsqualität in allen Grätzln zu erhöhen. Im Rahmen dieser Initiative werden auch in den nächsten Jahren viele Projekte umgesetzt – von der Entsiegelung der Simmeringer Hauptstraße bis zur Aufwertung zentraler Plätze.

Mehr Platz fürs Rad – Ausbau des Radwegenetzes geht weiter

„Der Ausbau des Wiener Radwegenetzes ist ein klares Bekenntnis zu sicherer, moderner und aktiver Mobilität. Wir schaffen durchgängige, geschützte Routen, die Radfahren zur echten Alltagsalternative machen“, sagt Al-Rawi. Damit werde nicht nur das Klima geschützt, sondern auch die Gesundheit gefördert und die Stadt leiser, grüner und lebenswerter.

„Jede Zeit bringt ihre Herausforderungen – wir stellen uns ihnen gemeinsam. Auch in der Budgetkonsolidierung halten wir am Wiener Weg fest: Wir sparen dort, wo es vertretbar ist, und investieren dort, wo es notwendig bleibt. Einige Projekte werden auf spätere Jahre verschoben. Wir investieren wir in Projekte, die das tägliche Leben der Wiener*innen verbessern – von moderner Mobilität bis zu klimafitter Stadtgestaltung“, so Al-Rawi.

Abschließend betont Al-Rawi: „Das Rote Wien hat immer bewiesen, dass sozialer Zusammenhalt und Fortschritt kein Widerspruch sind. Wir in Wien halten an diesem Weg fest – für eine Stadt, die leistbar, solidarisch und zukunftsfähig bleibt.“ (Schluss) sh