Sport Austria-Präsident Niessl warnt vor "Stillstand"

Wien (OTS) - 

Sport Austria begrüßt, dass das Sportministerium in den vergangenen Wochen mehrere Initiativen angekündigt hat, die das Sportsystem in Österreich trotz Sparkurs stärken sollen. Ob neue Berufsperspektiven für Spitzensportler:innen – wie im geplanten Ausbildungsmodell mit den ÖBB, das auf ein Konzept von Sport Austria zurückgeht –, der erleichterte Zugang zu Schulsportstätten oder die schrittweise Vollausrollung der Täglichen Bewegungseinheit: All das sind wichtige Schritte in die richtige Richtung. „Viele dieser Ideen stammen aus dem organisierten Sport“, betont Sport Austria-Präsident Hans Niessl. „Entscheidend ist aber, dass sie auch konsequent umgesetzt werden.“

Weitere Informationen: https://link.sportaustria.at/warnung-stillstand

