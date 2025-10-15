- 15.10.2025, 13:21:03
Sport Austria-Präsident Niessl warnt vor "Stillstand"
Sport Austria begrüßt, dass das Sportministerium in den vergangenen Wochen mehrere Initiativen angekündigt hat, die das Sportsystem in Österreich trotz Sparkurs stärken sollen. Ob neue Berufsperspektiven für Spitzensportler:innen – wie im geplanten Ausbildungsmodell mit den ÖBB, das auf ein Konzept von Sport Austria zurückgeht –, der erleichterte Zugang zu Schulsportstätten oder die schrittweise Vollausrollung der Täglichen Bewegungseinheit: All das sind wichtige Schritte in die richtige Richtung. „Viele dieser Ideen stammen aus dem organisierten Sport“, betont Sport Austria-Präsident Hans Niessl. „Entscheidend ist aber, dass sie auch konsequent umgesetzt werden.“
