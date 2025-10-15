Linz (OTS) -

Der internationale Karikaturenpreis „Kaktus Cartoon Award" präsentiert: Die Lösung!

Über 1200 Lösungen zu internationalen, lokalen oder persönlichen Problemstellungen wurden von knapp 500 Künstler:innen aus aller Welt zum Karikaturenpreis „Kaktus Cartoon Award 2025 - Die Lösung“ eingereicht. Eine hochkarätige Jury hat daraus die besten, treffendsten und lustigsten Karikaturen ausgewählt. Diese Arbeiten sind nun im Schlossmuseum Linz zu sehen. Begleitet wird diese Schau mit Workshops, einem Filmprogramm und Veranstaltungen mit internationalen Expert:innen.

Mit dem Goldenen Kaktus wurde der Cartoon „Cut Here“ von Engin Selçuk (Türkei) prämiert. Den zweiten Platz, und somit den Silbernen Kaktus, erhielt Oğuz Demir (Türkei) für seinen Cartoon „We Can“. Michi Brezel (Deutschland), Gewinner des Kaktus 2023, wurde dieses Mal für seinen Cartoon „Electric Chair“ mit dem Kaktus in Bronze ausgezeichnet.

Ausstellungseröffnung und Preisverleihung: 15. Oktober 2025, 19:00 im Schlossmuseum Linz.

Der Kaktus Cartoon Award ist ein Projekt der Schule des Ungehorsams mit Haslinger / Nagele Rechtsanwälte GmbH, unterstützt von der OÖ Landes-Kultur GmbH.

Nähere Infos finden Sie unter http://www.derkaktus.at

Die umfangreiche Presseinformation und Bilder zum Download finden Sie unter

https://www.ooekultur.at/presse