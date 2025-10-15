Online-Supermarkt Alfies veröffentlicht Kochbuch „Online bestellen, offline genießen“

Wien/Graz (OTS) -

Anlässlich seines 10-jährigen Gründungsjubiläums hat der Online-Supermarkt Alfies das Kochbuch „Online bestellen, offline genießen“ veröffentlicht: Die alltagstauglichen Rezepte stammen dabei aus der Community des Wiener Unternehmens, das auch in Graz und Zürich die Lieferung von Lebensmitteln innerhalb von 60 Minuten anbietet. Auf den Seiten der 40 Vor-, Haupt- und Nachspeisen findet sich zwischen den Zeilen und in den Tipps daher auch Persönliches der Rezeptgeber. Ideal für alle im Liefergebiet von Alfies: Die jeweiligen Zutaten können via QR-Code direkt im Online-Shop bestellt werden. Das Kochbuch ist ab sofort auf alfies.at und im Buchhandel erhältlich.

„ Wir sind sehr stolz auf die Veröffentlichung unseres Kochbuchs, an dem wir seit Jahresbeginn gearbeitet haben. Die Idee entstand anlässlich unseres 10-jährigen Jubiläums in Wien. Um diesen Meilenstein zu feiern, wollten wir etwas gemeinsam mit unserer Community schaffen. Noch einmal vielen Dank an alle, die ihr Rezept eingeschickt haben “, freut sich Gunther Michl, Mitgründer und Geschäftsführer von Alfies. „ Wir hoffen, dass das Kochbuch Platz in vielen Küchen findet, gern genutzt wird und die Essensplanung erleichtert. “

Alltagstauglichkeit zentral

Nach dem Aufruf auf Social Media, dem Online-Shop und dem Kundennewsletter, Rezepte einzusenden, hat Alfies aus allen Ideen 40 ausgewählt. Darunter sind sowohl Vor- und Hauptspeisen als auch Desserts. Bei der Auswahl war dem Online-Supermarkt besonders die Alltagstauglichkeit wichtig, das heißt, dass die Rezepte einfach und bis auf wenige Ausnahmen auch in kurzer Zeit zuzubereiten sind. Zur Orientierung sind Dauer und Schwierigkeitsgrad auf jeder Seite mit Uhren bzw. Kochlöffeln angegeben. Das Symbol mit einem Blatt markiert außerdem vegetarische Gerichte, jenes mit zwei Blättern die veganen Gerichte.

„ Damit im stressigen Alltag das Kochen und der Genuss nicht zu kurz kommen, haben wir simple Rezepte gewählt, die auch leicht nach den eigenen Präferenzen anzupassen sind “, so Michl. Er betont: „ Perfektionismus soll hier keinesfalls im Vordergrund stehen, sondern die Freude am Kochen. Das Kochbuch ist Inspiration für alle, die wie wir gutes Essen lieben und gerne selbst in der Küche stehen. “

10 Jahre Alfies in Wien

Gegründet wurde Alfies von Gunther Michl, seinem Bruder Gerald Michl sowie seinem Schulfreund Thomas Ecker, die in Salzburg aufwuchsen. Eigentlich branchenfremd erkannten sie den Bedarf eines Lebensmittellieferanten, der anhand der Nachfrage liefert und nicht umgekehrt, und gründeten 2015 Alfies. Anfangs verkauften sie die rund 30 Produkte des Sortiments, damals ausschließlich Getränke und Snacks, aus einem VW-Bus, der als mobiles Lager diente. Mit der Zeit wuchsen das Unternehmen und das Sortiment. Mit den ersten Lockdowns aufgrund der Covid-Pandemie 2020 explodierte die Nachfrage über Nacht.

Seit 2021 ist Alfies in Graz und seit 2024 in Zürich aktiv. Letztes Jahr wurden auch die Liefergebiete rund um Wien und Graz erweitert. Das heimische Sortiment umfasst mittlerweile über 8.000 Produkte, darunter viele österreichische wie internationale Spezialitäten. Neben dem Kochbuch waren für Alfies heuer bereits die Einführung des Einwegpfands sowie die Erstellung des KI-Einkaufsassistenten „Alfie“ große Schritt im Bestreben, den Service für die Kunden kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Ein Rezept zur Veröffentlichung und weitere Fotos unter diesem Link: https://tinyurl.com/AlfiesKochbuch

