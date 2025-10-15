IV-Wien sieht bei Wiener Budget „Licht und Schatten“

Wien (OTS) -

Beim Wiener Budget sehe er „Licht und Schatten“, so der Geschäftsführer der Wiener Industriellenvereinigung (IV), Johannes Höhrhan. So seien etwa die Einsparungen bei der Mindestsicherung sehr zu begrüßen. Ebenso sei es positiv hervorzuheben, dass „die Politik in Wien auch bei sich selbst – etwa bei der Förderung für Parteiakademien sowie beim Budget für Öffentlichkeitsarbeit – den Sparstift ansetzt. Das ist zumindest ein positives Signal in schwierigen Zeiten“, so Höhrhan. Allerdings sei es bedauerlich, dass auch die Stadt Wien keine rein ausgabenseitige Budgetkonsolidierung schaffe, so der Geschäftsführer: „Gebührenerhöhungen sind insbesondere in Zeiten hoher Teuerung prinzipiell problematisch. Erhöhungen wie beim Wohnbauförderungsbeitrag treiben noch dazu die Lohnnebenkosten nach oben.“ Dies sei für die Wiener Unternehmen damit eine Zusatzbelastung, die aktuell kontraproduktiv sei. „Wir haben massiv an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt, einer der Hauptgründe sind unsere viel zu hohen Lohnstückkosten. Hier sehen wir daher leider einen Schritt in die absolut falsche Richtung“, wie Höhrhan kritisierte. Die angekündigten Einsparungen bei Förderungen und Zuschüssen werde man bewerten, sobald die Details vorliegen, so Höhrhan weiter: „Wir hoffen aber jedenfalls, dass hier keine weiteren Überraschungen lauern, die die Wettbewerbsfähigkeit heimischer Betriebe weiter belasten“, so Höhrhan abschließend.