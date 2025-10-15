  • 15.10.2025, 12:41:02
AVISO PK am 17.10, dem UN-Tag gegen Armut: Prävention - „Absturz verhindern und vermeiden“

Die Armutskonferenz setzt auf Prävention und stellt Maßnahmen der Armutsvermeidung vor – gerade jetzt in Teuerung und Krise

Herzliche Einladung zur Pressekonferenz am
17.Oktober 2025, 10 Uhr
Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Der internationale Tag zur Bekämpfung der Armut vereint weltweit alle, um an effektiven und wirksamen Maßnahmen zur Verringerung sozialer Ungleichheit zu arbeiten. Dabei geht es immer auch um einen größeren, mutigeren Blick nach vorne. Wenn wir den sozialen Absturz von Bevölkerungsgruppen in Österreich verhindern wollen, sind präventive Hilfen das Mittel der Wahl. Wie Wohnungslosigkeit verhindern, Kinderarmut, Energiearmut, Prekarität im Alter und armutsbedingte Erkrankungen vermeiden? Die in der Armutskonferenz zusammengeschlossenen Sozial-, Gesundheits-, und Bildungsorganisationen begleiten über 500.000 Menschen im Jahr.

Mit:

Anna PARR, Caritas Österreich
Doris PETTIGHOFER, Plattform für Alleinerziehende, Koordinationsteam der Armutskonferenz.
Marlene KORSIN, Telefonseelsorge Österreich
Hanna LICHTENBERGER, Volkshilfe Österreich
Alexander MACHATSCHKE, Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe
Christine SALLINGER, Mindestpensionistin, AG Frauenarmut der Armutskonferenz
Martin SCHENK, Sozialexperte Diakonie Österreich, Mitbegründer der Armutskonferenz.

Rückfragen & Kontakt

Die Armutskonferenz.
www.armutskonferenz.at
01/4026944 oder 0664/5445554

