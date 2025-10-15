AVISO PK am 17.10, dem UN-Tag gegen Armut: Prävention - „Absturz verhindern und vermeiden“

Wien (OTS) -

Herzliche Einladung zur Pressekonferenz am

17.Oktober 2025, 10 Uhr

Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Der internationale Tag zur Bekämpfung der Armut vereint weltweit alle, um an effektiven und wirksamen Maßnahmen zur Verringerung sozialer Ungleichheit zu arbeiten. Dabei geht es immer auch um einen größeren, mutigeren Blick nach vorne. Wenn wir den sozialen Absturz von Bevölkerungsgruppen in Österreich verhindern wollen, sind präventive Hilfen das Mittel der Wahl. Wie Wohnungslosigkeit verhindern, Kinderarmut, Energiearmut, Prekarität im Alter und armutsbedingte Erkrankungen vermeiden? Die in der Armutskonferenz zusammengeschlossenen Sozial-, Gesundheits-, und Bildungsorganisationen begleiten über 500.000 Menschen im Jahr.

Mit:



Anna PARR, Caritas Österreich

Doris PETTIGHOFER, Plattform für Alleinerziehende, Koordinationsteam der Armutskonferenz.

Marlene KORSIN, Telefonseelsorge Österreich

Hanna LICHTENBERGER, Volkshilfe Österreich

Alexander MACHATSCHKE, Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe

Christine SALLINGER, Mindestpensionistin, AG Frauenarmut der Armutskonferenz

Martin SCHENK, Sozialexperte Diakonie Österreich, Mitbegründer der Armutskonferenz.

Über Ihr Interesse würden wir uns sehr freuen.