Marchetti: „Volkspartei bereitet mit weiterem Maßnahmenpaket Boden für Aufschwung und nachhaltiges Wirtschaftswachstum“

Wien (OTS) -

„Die Volkspartei bereitet mit einem weiteren Maßnahmenpaket den Boden für Aufschwung und nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Mit dem Industriestrom-Bonus setzt die Volkspartei ein wichtiges Signal und bekennt sich klar zum Wirtschaftsstandort Österreich: Durch diese finanzielle Entlastung wird die Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver Unternehmen gestärkt und Arbeitsplätze gesichert. Die Einführung einer österreichweit einheitlichen Trinkgeldregelung sorgt für Leistungsgerechtigkeit und stellt sicher, dass Tourismus und Gastronomie attraktive Arbeitsfelder bleiben. Durch den Abbau von Bürokratie bringt die Reform des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes zudem wichtige Erleichterungen für die heimische Wirtschaft. Die vorgelegten Maßnahmen leisten in Summe einen entscheidenden Beitrag, um Österreichs Wirtschaft zurück auf den Wachstumspfad zu führen“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Auch wenn die Prognosen der Wirtschaftsforscher Grund für Zuversicht geben, versuchen destruktive Kräfte die Stimmung in unserem Land gezielt schlechtzumachen. Wer sich Lösungen in den Weg stellt und Probleme dadurch erhalten will, schadet den Menschen in unserem Land. Bundeskanzler Christian Stocker und das Regierungsteam der Volkspartei stellen sich diesen Tendenzen entschlossen entgegen und arbeiten mit ganzer Kraft daran, das in der ,2-1-0‘-Formel vorgegebene Ziel von mindestens einem Prozent Wirtschaftswachstum mit den richtigen Maßnahmen zu erreichen“, so Marchetti abschließend.