  • 15.10.2025, 12:11:06
  • /
  • OTS0121

ESIM Chemicals beantragt Insolvenzverfahren und strebt Fortführung des Unternehmens an

ESIM Chemicals GmbH beantragt Insolvenzverfahren: Standort und Arbeitsplätze sichern.
Linz (OTS) - 

Die ESIM Chemicals GmbH mit Sitz in Linz meldet mit 15. Oktober 2025 beim Landesgericht Linz die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens an. Es ist davon auszugehen, dass das Verfahren kurzfristig eröffnet und ein Insolvenzverwalter bestellt wird. Betroffen sind 289 Mitarbeiter:innen und rund 190 Gläubiger.

Ursachen für die angespannte wirtschaftliche Situation sind ein massiv gestiegenes Kostenniveau insbesondere bei Löhnen und Energie sowie ein stark zunehmender Wettbewerbsdruck aufgrund von Überkapazitäten in Asien. Trotz intensiver Verhandlungen mit Banken und Eigentümern konnten die geplanten außergerichtlichen Restrukturierungsmaßnahmen nicht mehr umgesetzt werden. „Wir haben in den vergangenen Wochen intensiv an Lösungen gearbeitet, um den Betrieb stabil zu halten und eine Restrukturierung aus eigener Kraft zu ermöglichen. Leider war dies nicht mehr möglich. In unserer Verantwortung mussten wir daher den Insolvenzantrag stellen“, so Dr. Frank Wegener, Geschäftsführer der ESIM Chemicals GmbH.

Betrieb soll fortgeführt werden

Die ESIM Chemicals GmbH beabsichtigt, das Unternehmen im Rahmen des Insolvenzverfahrens fortzuführen und die Profitabilität nach Maßgabe eines gemeinsam mit dem Masseverwalter noch im Detail abzustimmenden Restrukturierungskonzeptes wiederherzustellen. Ziel ist es, den Standort Linz zu sichern und eine möglichst große Zahl an Arbeitsplätzen durch eine Investorenlösung abzusichern. „Wir sind überzeugt, dass ESIM Chemicals aufgrund seiner technologischen Kompetenz, der langjährigen Kundenbeziehungen und des hohen Know-hows unserer Mitarbeiter:innen eine tragfähige Zukunftsperspektive hat. Unser Ziel ist es, diese Zukunft gemeinsam mit dem Insolvenzverwalter und potenziellen Investoren zu gestalten“, so Wegener.

Rückfragen & Kontakt

Impuls Kommunikation
MMag. Barbara Lamb
Telefon: +43 650 2246146
E-Mail: barbara@impulskommunikation.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | IMR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright