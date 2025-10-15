ESIM Chemicals beantragt Insolvenzverfahren und strebt Fortführung des Unternehmens an

Linz (OTS) -

Die ESIM Chemicals GmbH mit Sitz in Linz meldet mit 15. Oktober 2025 beim Landesgericht Linz die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens an. Es ist davon auszugehen, dass das Verfahren kurzfristig eröffnet und ein Insolvenzverwalter bestellt wird. Betroffen sind 289 Mitarbeiter:innen und rund 190 Gläubiger.

Ursachen für die angespannte wirtschaftliche Situation sind ein massiv gestiegenes Kostenniveau insbesondere bei Löhnen und Energie sowie ein stark zunehmender Wettbewerbsdruck aufgrund von Überkapazitäten in Asien. Trotz intensiver Verhandlungen mit Banken und Eigentümern konnten die geplanten außergerichtlichen Restrukturierungsmaßnahmen nicht mehr umgesetzt werden. „ Wir haben in den vergangenen Wochen intensiv an Lösungen gearbeitet, um den Betrieb stabil zu halten und eine Restrukturierung aus eigener Kraft zu ermöglichen. Leider war dies nicht mehr möglich. In unserer Verantwortung mussten wir daher den Insolvenzantrag stellen “, so Dr. Frank Wegener, Geschäftsführer der ESIM Chemicals GmbH.

Betrieb soll fortgeführt werden