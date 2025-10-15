Aus simpliTV wird simpli – Österreichs TV-Plattform startet in die Streaming-Zukunft

Wien (OTS) -

Das „TV“ ist Geschichte – und aus simpliTV wird simpli. Mit einem neuen Namen, neuen Logo und einem neuen Auftritt, der so modern und bunt ist wie das Fernsehen selbst, startet die heimische TV-Plattform neu durch.

„Fernsehen berührt, bewegt und überrascht. Tag für Tag bietet es Österreichern und Österreicherinnen neue Erlebnisse, entführt sie in spannende Welten – und wir sind das Tor. Die neue Marke bringt genau das zum Ausdruck“, fasst Philipp Dainese, Geschäftsführer von simpli, zusammen.

Lokal verwurzelt, frisch gedacht

Seit über zehn Jahren sorgt simpli dafür, dass Österreich zuverlässig und in höchster Qualität über Antenne, Satellit und Streaming fernsehen kann – egal ob in den eigenen vier Wänden oder unterwegs. Die TV-Plattform bündelt lineares Fernsehen und Streaming, bietet Live-Sport, Serien, Shows und Nachrichten und verbindet dies mit der Innovationskraft und technischen Sicherheit einer Infrastruktur, die tief in Österreich verwurzelt ist.

Der neue Markenauftritt bringt dies sichtbar auf den Punkt: kräftige Farben, warme Bildwelten und eine klare, moderne Sprache betonen die Vielfalt des Fernsehens und den Fokus auf Streaming.

Mit individuellen Features zur Entertainment-Welt

Der neue Markenauftritt steht nicht für ein kosmetisches Facelift, sondern für den Wandel von einer klassischen TV-Plattform zu einer umfassenden Entertainment-Welt. „Wir sehen simpli nicht mehr nur als TV-Anbieter, sondern als Plattform für Unterhaltung in Österreich. Unser Ziel ist es, das Beste aus beiden Welten – Fernsehen und Streaming – einfach zugänglich zu machen“, erklärt Dainese.

Um das zu erreichen, setzt simpli vermehrt auf kuratierte Contentwelten wie Crime oder Motorsport um die Orientierung im Programm zu erleichtern. Über die simpli App lassen sich Sendungen auch im gesamten EU-Ausland weiterschauen. Das neue Highlight-Feature zeigt entscheidende Momente ausgewählter Fußballspiele auf Abruf. Dank der Nutzung auf allen gängigen Geräten, vom Smartphone über Smart TV bis zu Apple TV oder Fire TV Stick, ist simpli überall dort, wo die Menschen fernsehen wollen.

Moderner Markenauftritt als Startschuss

Dabei liegt die Stärke der österreichischen TV-Plattform im Lokalen, wie Dainese weiter betont: „Internationale Plattformen setzen auf globale Algorithmen oder Paywalls. Wir verstehen, was Österreich sehen will.“ Ein zentraler Baustein der Nähe zu Kund:innen ist das lokale Customer-Care-Team in Österreich, das telefonisch und per E-Mail erreichbar ist – so wird persönliche Unterstützung statt nur Online-Hilfe über die Website ermöglicht.

Entsprechend ist der neue Markenauftritt für den simpli-Geschäftsführer mehr als ein frischer Look. Er will mit dem runderneuerten simpli ein Zeichen setzen, sieht den Relaunch der Marke als Startschuss für eine klare Positionierung auf dem hart umkämpften Streaming-Markt und gegenüber der Konkurrenz internationaler Streaming-Plattformen.

„simpli macht klar, dass Streaming in Österreich eine eigene, frische Stimme braucht – lokal verankert und modern. Diese wollen wir sein. Ich bin mir sicher, dass es uns mit der neuen Marke gelingt, diese auch zu werden“, zeigt sich Dainese selbstbewusst.

Über simpli

simpli ist der Spezialist für TV-Unterhaltung in Österreich. Die TV-Plattform ermöglicht seit 2013 einen einfachen Zugang zu Fernsehen, Entertainment und Information – egal ob über Antenne, SAT oder Streaming. simpli ist Teil der Big Blue Marble Group, einer internationalen Medientechnologiegruppe, die den Umgang mit Inhalten neu gestaltet – von der Bereitstellung über das Nutzererlebnis bis hin zur Monetarisierung. Die Marke entstand aus der Zusammenarbeit der ORS Group mit Insys Video Technologies und kombiniert umfassende Erfahrungen aus Broadcast- und Konsumentendiensten mit modernen, cloudbasierten OTT-Lösungen.

Für weitere Informationen: www.simpli.at