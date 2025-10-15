FPÖ-Thau: „Nein zur Grünen Zone! Bereits über 600 Unterschriften“

Mödling (OTS) -

„Nach nur einer Woche konnten wir bereits über 600 Unterschriften im Kampf gegen eine Grüne Zone in Mödling sammeln“, fasst NR gf. FPÖ Mödling Bezirksobmann StR Harald Thau nach Start der Initiative „Nein zur Grünen Zone in Mödling“ zufrieden zusammen.

Mittlerweile hat sich eine breite, überparteiliche und prominente Unterstützung gebildet – unter anderem der ehemalige Langzeitbürgermeister Hans Stefan Hintner oder Stadtrat Michael Danzinger. „Der Plan der rot-grünen Stadtregierung verlagert nur das Parkplatzproblem. Die Einführung einer Grünen Zone geht unweigerlich mit der Einführung eines Parkpickerls einher. Nur dieses Pickerl garantiert keinen Stellplatz, dafür aber zusätzliche Kosten. Und wir Freiheitliche erteilen dem Griff ins Börsel der Mödlinger eine klare Absage“, schließt Thau.

Mehr Infos auch: www.neinzurgruenenzone.at