  • 15.10.2025, 11:56:32
  • /
  • OTS0113

FPÖ-Thau: „Nein zur Grünen Zone! Bereits über 600 Unterschriften“

Prominente und überparteiliche Unterstützung für Petition in Mödling

Mödling (OTS) - 

„Nach nur einer Woche konnten wir bereits über 600 Unterschriften im Kampf gegen eine Grüne Zone in Mödling sammeln“, fasst NR gf. FPÖ Mödling Bezirksobmann StR Harald Thau nach Start der Initiative „Nein zur Grünen Zone in Mödling“ zufrieden zusammen.

Mittlerweile hat sich eine breite, überparteiliche und prominente Unterstützung gebildet – unter anderem der ehemalige Langzeitbürgermeister Hans Stefan Hintner oder Stadtrat Michael Danzinger. „Der Plan der rot-grünen Stadtregierung verlagert nur das Parkplatzproblem. Die Einführung einer Grünen Zone geht unweigerlich mit der Einführung eines Parkpickerls einher. Nur dieses Pickerl garantiert keinen Stellplatz, dafür aber zusätzliche Kosten. Und wir Freiheitliche erteilen dem Griff ins Börsel der Mödlinger eine klare Absage“, schließt Thau.

Mehr Infos auch: www.neinzurgruenenzone.at

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright