„Soko Linz“ in ORF 1 weiterhin im Steigflug: Bis zu 618.000 sahen neue Episode „Die letzte Ruhe“

Mit 25 Prozent bester Marktanteil nach Premierenfolge 2022

Wien (OTS) - 

Zuschauertendenz steigend, heißt es weiterhin für die „Soko Linz“, die in ORF 1 jeweils dienstags um 20.15 Uhr in neuen Folgen ermittelt. Nach den erfolgreichen ersten beiden Episoden der vierten Staffel mit neuem Team – bestehend aus Katharina Stemberger, Angelika Niedetzky, Michael Steinocher, Alexander Pschill, Miriam Hie und Damyan Andreev – lud die gestrige Episode vom 14. Oktober 2025 rund um einen Bestatter, der im Mariendom „Die letzte Ruhe“ findet, mit bis zu 618.000 und durchschnittlich 588.000 (vorläufige Gewichtung) sogar noch mehr Zuschauer:innen zur gemeinsamen Spurensuche ein. Der Marktanteil bei 12+ erreichte mit 25 Prozent den besten Wert nach der Premierenfolge im Jahr 2022. Auch die junge Zielgruppe 12-29 zog es erneut vor die Bildschirme, wie ein Marktanteil von 24 Prozent zeigt.
„Flieger, grüß mir die Sonne“, sagt die „Soko Linz“ am Dienstag, dem 21. Oktober, um 20.15 Uhr in ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON in der nächsten neuen Folge der beliebten ORF-Krimiserie. Die vierte Staffel von „Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und Gebhardt Productions gefördert von FISA+, Fernsehfonds Austria und dem Land Oberösterreich.

„Soko Linz“ auf ORF ON streamen

Die neuen Folgen von „Soko Linz“ stehen jeweils bereits sieben Tage vor ihrer ORF-1-Ausstrahlung auf ORF ON zur Verfügung, wo auch die Auftaktepisode der vierten Staffel weiterhin gestreamt werden kann.

