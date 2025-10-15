  • 15.10.2025, 11:51:34
  • /
  • OTS0109

Empfang für neue Lehrerinnen und Lehrer im Festspielhaus St. Pölten

LH Mikl-Leitner: Bildung ist eine entscheidende Brücke für ein erfolgreiches Leben

St. Pölten (OTS) - 

Im Festspielhaus in St. Pölten fand gestern eine Willkommensveranstaltung mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner für alle Lehrerinnen und Lehrer sämtlicher Schularten in Niederösterreich statt, die seit September dieses Jahres erstmals unterrichten. Ein Programmpunkt der Veranstaltung war ein informativer und zugleich unterhaltsamer Vortrag des Genetikers Markus Hengstschläger zum Thema „Die Kompetenz, die die nächste Generation zukunftsfit macht“. Die Schulband des Stiftsgymnasiums Melk, unter der Leitung von Christian Gruber, gestaltete die Feier musikalisch.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bedankte sich bei den rund 900 geladenen Pädagoginnen und Pädagogen (538 Lehrkräfte im Landesbereich, 361 im Bundesbereich) dafür, Verantwortung übernommen zu haben. „Sie haben sich für einen der schönsten, verantwortungsvollsten und herausforderndsten Berufe entschieden“, sagte Mikl-Leitner und erinnerte an Herausforderungen wie die negativen Folgen sozialer Medien auf die Jugend, psychische Probleme bei Schülerinnen und Schülern, Migration und Integration, Digitalisierung sowie künstliche Intelligenz.

Es gehe darum, „die Talente der Jugend zu heben und die Potenziale der Schülerinnen und Schüler bestmöglich zur Entfaltung zu bringen“, betonte sie. „Bildung ist eine entscheidende Brücke für ein erfolgreiches Leben unserer Kinder. Bildung und Wissen sind die wichtigsten Grundlagen für eine gelungene Zukunft. Dazu kommen noch Neugierde, Kreativität und die Fähigkeit, mit Veränderungen umzugehen“, sprach Mikl-Leitner wichtige Aspekte an. „Die beste Zukunft für unsere Kinder ist der wichtigste Antrieb und Motor für die Politik – und für unsere Pädagoginnen und Pädagogen“, hielt sie fest.

Bildungsdirektor Karl Fritthum meinte: „Wir haben wieder genug Personal in unseren Schulen. Sie übernehmen von den Eltern und Erziehungsberechtigten Tag für Tag das Wertvollste, was sie haben – nämlich ihre Kinder – und bereiten sie auf die Zukunft vor. Das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe.“

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung
Landesamtsdirektion/ Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: presse@noel.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright