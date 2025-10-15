Obernosterer: Tourismus ist Stabilitätsfaktor für Österreichs Wirtschaft

Wien (OTS) -

“Der Tourismus ist nicht immer einfach, aber wunderschön. Er ist ein echter Stabilitätsfaktor für unsere Wirtschaft. Österreich ist und bleibt ein Tourismusland – wir müssen uns nur die Zahlen anschauen”, sagte heute, Mittwoch, ÖVP-Tourismussprecher Gabriel Obernosterer anlässlich der Debatte zum Tourismusbericht 2024 in der Nationalratssitzung. Obernosterer, selbst sein gesamtes Leben im und für den Tourismus tätig – als Gastronom, Hotelier und leidenschaftlicher Gastgeber –, unterstrich damit die enorme Bedeutung der Branche für Österreich.

Der Tourismusbericht 2024 zeige ein erfreuliches Plus von 2,1 Prozent bei den Nächtigungen und 3,3 Prozent bei den Ankünften, so Obernosterer. “Das sind beeindruckende Werte, doch wir sehen auch ein Minus bei der Wertschöpfung – und das hat vor allem mit den stark steigenden Personalkosten zu tun.” Während in der Industrie Lohnkosten rund 20 bis 25 Prozent der Gesamtkosten ausmachen, liegen sie im Tourismus bei etwa 50 Prozent. “Eine zehnprozentige Lohnsteigerung wirkt sich doppelt so stark aus wie in anderen Branchen”, betonte Obernosterer.

Handlungsbedarf sieht der Tourismussprecher auch bei den unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen in den neun Bundesländern: “Wir haben neun verschiedene Gesetze und unterschiedliche Abgabenhöhen. Hier wäre eine Vereinheitlichung dringend notwendig. Die Tourismusabgaben reichen von 8,5 Prozent der Nächtigungskosten bis hin zu Fixbeträgen von 4,50 Euro, etwa in Kärnten.”

Besonders wichtig sei ihm der Dank an alle Touristikerinnen und Touristiker: “Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Branche – sie leisten Tag für Tag Großartiges. Nicht jeder Gast ist einfach – oft ist der Wirt auch Psychologe. Wir hören jede Freude, aber auch jeden Grant.”

Der Tourismus sei vor allem für den ländlichen Raum eine der wenigen Chancen auf echte Wertschöpfung: “Gemeinsam mit der Landwirtschaft schaffen wir Perspektiven. Viele Bäuerinnen und Bauern stellen ihr Hab und Gut für den Tourismus zur Verfügung – das verdient höchste Anerkennung.”

Abschließend hob Obernosterer die gute Zusammenarbeit aller Fraktionen im Tourismusausschuss hervor: “Im Bereich Tourismus gibt es fast ausschließlich einstimmige Beschlüsse. Das zeigt, wie viel möglich ist, wenn man zusammenhält – und sollte ein Beispiel für andere Politikfelder sein.” (Schluss)