  15.10.2025, 11:33:04
Ausbau der L 6260 im Bereich Zettelgraben im Gemeindegebiet von Weistrach abgeschlossen

Verkehrssicherheit erhöht

St. Pölten (OTS) - 

Die Landesstraße L 6260 wurde im Bereich Zettelgraben (Katastralgemeinde Schwaig) im Gemeindegebiet von Weistrach zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf einer Länge von rund 970 Metern ausgebaut. Die Bauarbeiten, die Anfang Mai unter Aufrechterhaltung des Anrainerverkehrs begonnen wurden, konnten kürzlich abgeschlossen werden. Die Gesamtbaukosten von rund 315.000 Euro werden vollständig vom Land Niederösterreich getragen.

Im Zuge der Arbeiten wurde die bestehende Fahrbahn der L 6260 entsprechend den örtlichen Verhältnissen auf eine Breite von rund 4,2 Metern ausgebaut. Des Weiteren wurden die Entwässerung erneuert bzw. ergänzt sowie vollflächig eine bituminöse Tragdeckschicht aufgebracht. Zur Sicherung einer Uferböschung wurde entlang des Weistrachbaches auf einem Abschnitt von etwa 30 Metern eine Steinschlichtung errichtet, um ein Unterspülen des Straßenaufbaus bei Starkregenereignissen zu verhindern. In Teilbereichen erfolgte die Verlegung einer Leerverrohrung für Lichtwellenleiter. Zur weiteren Erhöhung der Verkehrssicherheit wurde die bestehende Absturzsicherung zum Weistrachbach an mehreren Teilabschnitten mit einem Fahrzeugrückhaltesystem aus Stahlleitschienen ergänzt. Der Ausbau der Landesstraße L 6260 erfolgte von Kilometer 2,084 bis Kilometer 3,056.

Nähere Informationen sind beim NÖ Straßendienst bei Gerhard Fichtinger unter der Telefonnummer 0676 / 812 601 41 oder per E-Mail unter gerhard.fichtinger@noel.gv.at erhältlich.

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: presse@noel.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

