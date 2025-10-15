Aktivitäten in der meinkaufstadt Wien im November 2025

Wien (OTS) -

Wien ist eine Shopping-Metropole: Es gibt Einkaufsgrätzl, Einkaufsstraßen, Märkte und Shoppingcenter. Dort lässt man sich beraten, genießt und versorgt sich mit allem, was man benötigt und was gefällt. "meinkaufstadt Wien" ist eine Initiative der Wirtschaftskammer Wien und unterstützt die Wiener Nahversorger. Einkaufen in Wien bedeutet reale Shopping-Erlebnisse mit Sinneseindrücken, die durch nichts zu ersetzen sind.

Wiener Betriebe bieten neben der Nahversorgung gute Gelegenheiten, um Menschen zu treffen, sich auszutauschen, sich zu unterhalten. Diese Veranstaltungen finden im November statt:

2. Bezirk

27.11. Kasperl & Strolchi im Stadion Center

Jeden letzten Donnerstag im Monat sind Kasperl und Strolchi ab 15 Uhr zu Gast im Stadion Center und sorgen für jede Menge Spaß und Spannung für alle Kinder. Das Kasperltheater befindet sich im 1. Obergeschoß des Stadion Center. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

5. Bezirk

Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz

Der Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz der IG Kaufleute Wien-Margareten hat sich zu einem beliebten Treffpunkt für Freunde frischer Köstlichkeiten entwickelt. Jeden Donnerstag von 8 bis 18 Uhr findet man hier eine große Auswahl an Lebensmitteln: Obst und Gemüse, Fleisch, Wurst und Brot aus Niederösterreich sowie italienische Spezialitäten. Abgerundet wird das Angebot von Weinen, Säften, Marmeladen, Honigprodukten und Fisch in Bio-Qualität sowie Käse aus Vorarlberg und Tirol. Die Termine im November: 06.11. + 13.11. + 20.11. + 27.11.

8. Bezirk

Lerchenfelder Bauernmarkt

Der Lerchenfelder Bauernmarkt der IG Kaufleute Lerchenfelder Straße findet immer freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse) statt - mit Bio-Eck. Die Termine im November: 07.11. + 14.11. + 21.11. + 28.11.

9. Bezirk

Servas Markt am Servitenplatz

Am Servitenplatz findet immer donnerstags (mit Ausnahme von Feiertagen) von 8 bis 18 Uhr ein wöchentlicher Spezialitäten- und Schmankerlmarkt mit regionalen, österreichischen Produkten sowie europäischen Spezialitäten statt. Die Marktbetriebe bieten neben Obst und Gemüse auch verschiedene Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Fisch, Olivenöl, Antipasti, Weine, Gebäck, Brot und vieles mehr an. Die Termine im November: 06.11. + 13.11. + 20.11. + 27.11.

13. Bezirk

08.11. Sense of Beauty Vienna – Die (Fach)Messe für Schönheit

Von 9 bis 18 Uhr öffnet die prachtvolle Orangerie Schönbrunn, Schönbrunner Schloßstraße 47, ihre Tore für Sense of Beauty Vienna. Bei dieser Beauty-Messe dreht sich alles um die neuesten Trends aus der Welt der Kosmetik, Fußpflege, (Heil-)Massage sowie Piercing, Tattoos und Permanent Make-up. Der Eintritt ist frei. Anmeldung erbeten unter www.senseofbeauty.wien.

16. Bezirk

05.11. Der Nachtwächter von Alt-Ottakring

Mit einem Augenzwinkern erzählt der Nachtwächter von Alt-Ottakring kuriose Begebenheiten, humorvolle, spannende und überraschende Geschichten aus Ottakring und dem Geschäftsleben von früher und heute. Wer erfahren möchte, was "Hawara" oder "Burnheidler" bedeutet, der komme um 18 Uhr zum Treffpunkt: Malerwerkstatt Kettner-Gössler, Wilhelminenstraße 100. Der Rundgang kostet 12 Euro pro Person und ist nur nach Voranmeldung unter +43 664 1805020 möglich. Der Verein Alt-Ottakring - das Einkaufs-8el freut sich auf zahlreiche Teilnehmer.

Weitere Termine und Infos unter https://einkaufen1160.at

23. Bezirk

Liesinger Markt

Am Liesinger Platz bieten rund 15 Marktstände jeden Freitag eine Auswahl an frischem Obst und Gemüse, Bäckerei- und Milchprodukte sowie Fleisch- und Fisch-Spezialitäten. Ebenso finden sich Imkereiprodukte, Weine und Antipasti sowie Blumen. Zahlreiche Lebensmittel sind aus ökologischer Landwirtschaft. Die Termine im November: 07.11. + 14.11. + 21.11. + 28.11.

Bauernmarkt in Mauer

Jeden Freitag findet am Maurer Hauptplatz von 8 bis 16 Uhr ein Bauernmarkt statt. Es gibt Spezialitäten wie Fleisch, Wurst, Fisch, Obst, Gemüse, Käse, Oliven, Olivenöl, Knoblauchpaste, Speck, Brot, Müsli, Essig, Kakao, Fruchtsäfte, Seccos, Spritzer, Schnäpse, Marmeladen - und noch vieles mehr. Die Termine im November: 07.11. + 14.11. + 21.11. + 28.11.

Änderungen vorbehalten!

Mehr Infos unter https://meinkaufstadt.wien