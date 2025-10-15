Barbara Stöckl im Gespräch mit Paul Pizzera & Otto Jaus, Brigitte Just, Gerti Drassl und Johanna Pirker

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 16. Oktober 2025, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON das Musik-Duo Paul Pizzera & Otto Jaus, Designerin Brigitte Just, Schauspielerin Gerti Drassl und Gaming-Expertin Johanna Pirker zu Gast bei Barbara Stöckl.

Die Austropop-Musiker Paul Pizzera & Otto Jaus sorgen verlässlich für Hits – zuletzt ist ihr Song „Zweifelturm“ erschienen. Nun läuft in den Kinos die Fortsetzung ihrer vom ORF im Rahmen des Film/Fernsehabkommens kofinanzierten Erfolgs-Krimikomödie „Pulled Pork“ an: In „Neo Nuggets“ begeben sie sich erneut auf Verbrecherjagd. Außerdem feiert das Gesangs- und Kabarett-Duo 2025 sein zehnjähriges Bestehen. Wie sich ihre Beziehung im Laufe des vergangenen Jahrzehnts verändert hat, erzählen sie im persönlichen Gespräch mit Barbara Stöckl.

„Die Technik, meine Bilder zu malen, fasziniert sogar professionelle Künstler!“, sagt Designerin und Stylistin Brigitte Just. Nachdem sie jahrelang österreichische Größen aus Film und Fernsehen eingekleidet hat, tritt die Wienerin inzwischen auch vermehrt als Malerin und Buchautorin in Erscheinung. Mit Geschichten, die den Alltag betreffen, will Just die Welt bunter machen. In ihrem Kinderbuch „Luna-Loi“ wirft die titelgebende Figur Luna-Loi von ihrem Heimatplaneten Saluna mithilfe eines magischen Fernrohrs einen Blick auf die Erde.

Schauspielerin Gerti Drassl zeigt im vom ORF kofinanzierten Psychothriller „Welcome Home Baby“ neue Facetten von sich: der Film von Regisseur Andreas Prochaska entführt die Kinobesucher:innen in eine dämonische, von Frauen dominierte Gemeinschaft. Für die Südtirolerin, die in Österreich durch die Rolle der Maria in der ORF-Erfolgsserie „Vorstadtweiber“ einem Millionenpublikum bekannt wurde, hätte die Karriere einst anders verlaufen können, wie sie im Nighttalk preisgibt: „Ich wusste nicht, wer Regisseur Michael Haneke ist, und als ich für einen seiner Filme gebucht war, bin ich am Drehtag einfach nicht erschienen.“

Die renommierte Informatikerin und Gaming-Expertin Johanna Pirker beschäftigt sich in ihrem Buch „The Game is On“ mit der Welt der Videospiele. Nach Stationen am weltbekannten Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA, an der ETH Zürich und der Ludwig-Maximilians-Universität forscht sie heute an der TU München und der TU Graz in den Bereichen Computerspiele, Virtual Reality und künstliche Intelligenz. Bei „Stöckl“ erläutert sie, welchen Einfluss Computerspiele auf unser Lernen, unsere sozialen Fähigkeiten und unsere Gesundheit haben können. Und: wie sie persönlich mit Videospielen sozialisiert wurde.